Ибрагим Магомадов завоевал "золото" ЧА-2023 по греко-римской борьбе
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Казахстанский борец в финальной схватке оказался сильнее оппонента из Ирана Саида Али Именталабфумани – 5:2. Тем самым Ибрагим положил первую золотую медаль в копилку казахстанской сборной на азиатском первенстве.
Перед Магомадовым на ковер Астаны вышли еще два казахстанских борца, сразившихся за бронзовые медали. Сначала Ернур Фидахметов (60 кг) не смог воспользоваться своим шансом и проиграл китайцу Лигуо Чао – 2:4.
А ветеран казахстанской команды Алмат Кебисбаев не упустил возможность и в схватке за 3 место обыграл представителя Таджикистана Фируза Мирзораджабова – 7:3.
В вечерней сессии азиатского первенства на ковер выйдут еще два казахстанских спортсмена, Диас Кален и Олжас Сырлыбай. У первого шанс на "золото", у второго – на "бронзу".