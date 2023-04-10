В ЗКО водитель в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил пешехода
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Находившийся в состоянии наркотического опьянения водитель сбил пешехода в Западно-Казахстанской области. Мужчина скончался на месте, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла на трассе Атырау-Уральск недалеко от села Круглоозерное, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.
В полиции рассказали, что водитель автомобиля Hyundai Sonata гражданин Б, 1990г.р., в момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны.
По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.
Ранее сообщалось, что водитель Toyota Prado устроил массовое ДТП в Астане.
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