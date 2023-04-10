В Армении задержали женщину за нападение с зонтом на Никола Пашиняна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в премьер-министра Никола Пашиняна, передает Zakon.kz.

Об этом 10 апреля сообщили в пресс-служба ведомства.

"По поступившим сведениям, 10 апреля, во время посещения премьер-министром Армении поселка Малышка Вайоцдзорской области во дворе одного из частных домов 47-летняя женщина, игнорируя требования полиции, с целью воспрепятствования законной служебной деятельности премьер-министра, попыталась применить в его отношении насилие и бросила в сторону Никола Пашиняна зонт", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на основании наличия обоснованных подозрений, непосредственно выдвинутых следственным органом, женщину задержали и доставили в орган, ведущий производство по делу.



Согласно сведениям, женщина обвиняется во "вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность".