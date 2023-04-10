Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Армении задержали женщину за нападение с зонтом на Никола Пашиняна

В Армении задержали женщину за нападение на Никола Пашиняна с зонтом Фото: investigative.am
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в премьер-министра Никола Пашиняна, передает Zakon.kz.

Об этом 10 апреля сообщили в пресс-служба ведомства.

"По поступившим сведениям, 10 апреля, во время посещения премьер-министром Армении поселка Малышка Вайоцдзорской области во дворе одного из частных домов 47-летняя женщина, игнорируя требования полиции, с целью воспрепятствования законной служебной деятельности премьер-министра, попыталась применить в его отношении насилие и бросила в сторону Никола Пашиняна зонт", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на основании наличия обоснованных подозрений, непосредственно выдвинутых следственным органом, женщину задержали и доставили в орган, ведущий производство по делу.

Согласно сведениям, женщина обвиняется во "вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность".

Читайте также

Стало известно о состоянии единственной выжившей после наезда автобуса в Шымкенте

В ЗКО водитель в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил пешехода

Московские таможенники обнаружили череп в посылке, отправленной в США

Константин Вноровский
Пашинян Никол Армения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
советы, врач
Какие орехи вредны для организма, рассказал врач
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления