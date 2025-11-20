Никол Пашинян прибыл в Астану

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

В рамках визита 21 ноября запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Фото: primeminister.kz

Ранее сообщалось, что по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит официальный визит в Астану 20-21 ноября. Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении.