Испанский город начал эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

В Валенсии запустили эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели, сообщает Zakon.kz.

Городской совет Валенсии вводит новшество, которое продлится один месяц - с 10 апреля по 7 мая, передает телеканал Antena 3, со ссылкой на ведомство.

"Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе", — сказано в пресс-релизе мэрии.

Каждый понедельник в течение этих четырех недель объявили выходным днем. В ходе эксперимента власти хотят проанализировать влияние сокращенной рабочей недели на здоровье и благополучие жителей, окружающую среду и экономику города (торговля, сфера гостеприимства и досуг). Результаты представят в июле 2023 года.



Программу организовали во многом благодаря тому, что на три понедельника этого месяца пришлись государственные праздники. Например, 10 апреля отмечается пасхальный понедельник, а 17 апреля — это день главного покровителя Валенсии Св. Викентия Феррера.