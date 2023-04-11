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Иммигрантов больше не ждут: массовые протесты начались в Германии

Иммигрантов больше не ждут: массовые протесты начались в Германии Фото: pixabay
Немцы устали от иммигрантов, после очередной волны они вышли на улицы с протестами против беженцев в частности с Украины, сообщает Zakon.kz

По информации газеты Le Figaro немцы обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья.

С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около миллиона украинцев. Кроме того, сюда активно въезжают мигранты из Афганистана и Сирии.

7 апреля газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. 

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