Иммигрантов больше не ждут: массовые протесты начались в Германии

Немцы устали от иммигрантов, после очередной волны они вышли на улицы с протестами против беженцев в частности с Украины, сообщает Zakon.kz

По информации газеты Le Figaro немцы обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья.

С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около миллиона украинцев. Кроме того, сюда активно въезжают мигранты из Афганистана и Сирии.

7 апреля газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине.