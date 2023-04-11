Рекордные показатели: приток иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд

Фото: primeminister.kz

По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд), сообщает Zakon.kz.

По информации primeminister.kz, это рекордный показатель за последние 10 лет – в 2012 году объем ПИИ достигал $28,9 млрд. Инвестируют в республику: Нидерланды – $8,33 млрд,

США – $5,1 млрд,

Швейцария – $2,8 млрд,

Бельгия – $1,56 млрд,

Россия – $1,52 млрд,

Южная Корея – $1,48 млрд,

Китай – $1,43 млрд,

Франция – $770,2 млн,

Великобритания – $661 млн,

Германия – $469,5 млн. В разрезе отраслей: в горнодобывающую промышленность – $12,1 млрд (+25%),

в обрабатывающую промышленность – $5,6 млрд (+3%),

в оптовую и розничную торговлю – $5,08 млрд (+36%),

в профессиональную, научную и техническую деятельность – $1,1 млрд (рост в 2,1 раза),

в транспорт и складирование – $1,1 млрд (+14%),

в строительство – $698 млн (-3%),

в финансовую и страховую деятельность – $650 млн (-60%),

в электроснабжение и подачу газа – $635,6 млн (рост в 2,8 раза). В какие регионы инвестируют: Атырауская область – $8,2 млрд (+48%),

Алматы – $7,57 млрд (+11%),

Астана – $2,25 млрд (рост в 2 раза),

ВКО – $2,2 млрд (+3%),

ЗКО – $1,12 млрд (+7%),

Алматинская область – $698,2 млн (+47%),

Акмолинская область – $376,3 млн (рост в 6,3 раза),

Кызылординская область – $336,5 млн (+36%),

СКО – $105,7 млн (рост в 3 раза),

Жамбылская область – $62 млн (рост в 3 раза). Читайте также Жилье в Казахстане заметно подорожало В Нацбанке предупредили о новом способе мошенничества Молодые казахстанки стали чаще открывать бизнес

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