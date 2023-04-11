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Рекордные показатели: приток иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд

Рекордные показатели: приток иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд Фото: primeminister.kz
По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд), сообщает Zakon.kz.

По информации primeminister.kz, это рекордный показатель за последние 10 лет – в 2012 году объем ПИИ достигал $28,9 млрд.

Инвестируют в республику:

  • Нидерланды – $8,33 млрд,
  • США – $5,1 млрд,
  • Швейцария – $2,8 млрд,
  • Бельгия – $1,56 млрд,
  • Россия – $1,52 млрд,
  • Южная Корея – $1,48 млрд,
  • Китай – $1,43 млрд,
  • Франция – $770,2 млн,
  • Великобритания – $661 млн,
  • Германия – $469,5 млн.

В разрезе отраслей:

  • в горнодобывающую промышленность – $12,1 млрд (+25%),
  • в обрабатывающую промышленность – $5,6 млрд (+3%),
  • в оптовую и розничную торговлю – $5,08 млрд (+36%),
  • в профессиональную, научную и техническую деятельность – $1,1 млрд (рост в 2,1 раза),
  • в транспорт и складирование – $1,1 млрд (+14%),
  • в строительство – $698 млн (-3%),
  • в финансовую и страховую деятельность – $650 млн (-60%),
  • в электроснабжение и подачу газа – $635,6 млн (рост в 2,8 раза).

В какие регионы инвестируют:

  • Атырауская область – $8,2 млрд (+48%),
  • Алматы – $7,57 млрд (+11%),
  • Астана – $2,25 млрд (рост в 2 раза),
  • ВКО – $2,2 млрд (+3%),
  • ЗКО – $1,12 млрд (+7%),
  • Алматинская область – $698,2 млн (+47%),
  • Акмолинская область – $376,3 млн (рост в 6,3 раза),
  • Кызылординская область – $336,5 млн (+36%),
  • СКО – $105,7 млн (рост в 3 раза),
  • Жамбылская область – $62 млн (рост в 3 раза).

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