Рекордные показатели: приток иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд
Фото: primeminister.kz
По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд), сообщает Zakon.kz.
По информации primeminister.kz, это рекордный показатель за последние 10 лет – в 2012 году объем ПИИ достигал $28,9 млрд.
Инвестируют в республику:
- Нидерланды – $8,33 млрд,
- США – $5,1 млрд,
- Швейцария – $2,8 млрд,
- Бельгия – $1,56 млрд,
- Россия – $1,52 млрд,
- Южная Корея – $1,48 млрд,
- Китай – $1,43 млрд,
- Франция – $770,2 млн,
- Великобритания – $661 млн,
- Германия – $469,5 млн.
В разрезе отраслей:
- в горнодобывающую промышленность – $12,1 млрд (+25%),
- в обрабатывающую промышленность – $5,6 млрд (+3%),
- в оптовую и розничную торговлю – $5,08 млрд (+36%),
- в профессиональную, научную и техническую деятельность – $1,1 млрд (рост в 2,1 раза),
- в транспорт и складирование – $1,1 млрд (+14%),
- в строительство – $698 млн (-3%),
- в финансовую и страховую деятельность – $650 млн (-60%),
- в электроснабжение и подачу газа – $635,6 млн (рост в 2,8 раза).
В какие регионы инвестируют:
- Атырауская область – $8,2 млрд (+48%),
- Алматы – $7,57 млрд (+11%),
- Астана – $2,25 млрд (рост в 2 раза),
- ВКО – $2,2 млрд (+3%),
- ЗКО – $1,12 млрд (+7%),
- Алматинская область – $698,2 млн (+47%),
- Акмолинская область – $376,3 млн (рост в 6,3 раза),
- Кызылординская область – $336,5 млн (+36%),
- СКО – $105,7 млн (рост в 3 раза),
- Жамбылская область – $62 млн (рост в 3 раза).
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ