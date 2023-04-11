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В Кувейте представили ведущего новостей, созданного с помощью ИИ

ИИ ведущий новостей Фото: pixabay
Кувейтские СМИ представили виртуального ведущего новостей, созданного с помощью искусственного интеллекта. Планируется, что он будет читать онлайн-бюллетени, сообщает Zakon.kz.

"Федха" появилась в Twitter сайта Kuwait News. Она "спросила" у подписчиков, какие новости они предпочитают. 


Заместитель главного редактора Абдулла Бофтейн отметил, что "Федха" является проверкой потенциала искусственного интеллекта для предложения "нового и инновационного контента".

По словам Бофтейна, в будущем "Федха" сможет сымитировать кувейтский диалект и представлять сводки новостей. 

"Федха – это популярное, старое кувейтское имя, которое означает "серебро". Мы всегда представляем себе роботов серебристого и металлического цвета, поэтому мы объединили эти два понятия".Абдулла Бофтейн

13-секундный ролик с "Федхой" вызвал отклики в соцсетях, в том числе от журналистов. Быстрое развитие ИИ во всем мире возродило надежды на потенциальные преимущества в таких областях, как здравоохранение, но также и опасения по поводу распространения дезинформации, угрозы для рабочих мест и художественной целостности.

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