В Кувейте представили ведущего новостей, созданного с помощью ИИ

Кувейтские СМИ представили виртуального ведущего новостей, созданного с помощью искусственного интеллекта. Планируется, что он будет читать онлайн-бюллетени, сообщает Zakon.kz.

"Федха" появилась в Twitter сайта Kuwait News. Она "спросила" у подписчиков, какие новости они предпочитают.





أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي



• #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية



• ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023

Заместитель главного редактора Абдулла Бофтейн отметил, что "Федха" является проверкой потенциала искусственного интеллекта для предложения "нового и инновационного контента".

По словам Бофтейна, в будущем "Федха" сможет сымитировать кувейтский диалект и представлять сводки новостей.

"Федха – это популярное, старое кувейтское имя, которое означает "серебро". Мы всегда представляем себе роботов серебристого и металлического цвета, поэтому мы объединили эти два понятия". Абдулла Бофтейн

13-секундный ролик с "Федхой" вызвал отклики в соцсетях, в том числе от журналистов. Быстрое развитие ИИ во всем мире возродило надежды на потенциальные преимущества в таких областях, как здравоохранение, но также и опасения по поводу распространения дезинформации, угрозы для рабочих мест и художественной целостности.