В Казахстане утвердили стандарт оказания хирургической помощи

Приказом министра здравоохранения от 20 марта 2023 года утвержден стандарт организации оказания хирургической (абдоминальной, торакальной, колопроктологической) помощи, сообщает Zakon.kz.

Стандарт организации оказания хирургической помощи устанавливает общие принципы и требования к организации хирургической помощи в Казахстане.

Как пояснили в Минздраве, порядок организации оказания хирургической помощи изложен в соответствии с условиями, формами медицинской помощи согласно Кодексу о здоровье народа.

В частности, включены разделы по оказанию хирургической помощи на дому, в экстренной и плановой формах.

Так, говорится, что медицинская помощь в экстренной форме оказывается при хирургических заболеваниях при состояниях, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни:

медицинским работником по месту обращения пациента в амбулаторных условиях;

бригадой скорой помощи, обслуживающей вызов, в стационарных условиях по направлению специалистов первичного и вторичного уровней оказания медицинской помощи, специалистов скорой медицинской помощи или по самообращению.

Хирургическая помощь в стационарозамещающих условиях оказывается в случаях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения и предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места, на вторичном уровне оказания медицинской помощи.

Для оказания хирургической помощи в таких условиях при организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (районных и городских поликлиниках), организуются центры амбулаторной хирургии (ЦАХ).

Также предусматривается, что при организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (районных, многопрофильных центральных районных, городских, многопрофильных городских или областных больницах, научных организациях), организуются дневные хирургические стационары (ДХС).

Медицинская помощь пациентам с хирургическими заболеваниями на дому оказывается специалистами ПМСП при вызове, активном патронаже, организации лечения на дому (стационар на дому).

Специалист ПМСП при оказании помощи на дому осматривает пациента, корректирует проводимые диагностические исследования и лечение, при необходимости назначает дополнительные лабораторные, инструментальные исследования и консультации профильных специалистов по показаниям, руководствуясь клиническим протоколом.

Новый стандарт также предусматривает штатную численность, оснащение организаций здравоохранения, оказывающих хирургическую помощь.

В частности, предусматривается, что в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, устанавливается 1 должность врача-хирурга на 15 тысяч населения. На 1 должность врача-хирурга устанавливаются 2 должности медицинской сестры, 1 должность перевязочной медицинской сестры.

В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, устанавливается не менее 1 должности врача-хирурга на 20 коек. На 1 круглосуточный пост на 20 коек устанавливаются не менее 3-х должностей медицинской сестры. Заведующий отделением назначается из расчета 1 должность на 40 коек.



При этом должность медицинской сестры перевязочной устанавливается из расчета не менее 1-й должности на 30 коек, процедурной медицинской сестры не менее 1-й должности на 20 коек, операционной медицинской сестры не менее 1-й должности на 20 коек.

Также с учетом географической доступности, кадровых и материально-технических ресурсов, объемов потребления медицинской помощи населением, степени риска оказания оперативного вмешательства, предусмотрена регионализация оказания хирургической помощи в стационарных условиях.

В документе предусмотрена организация центров специализированной хирургической помощи при отдельных тяжелых состояниях при желтухе и дренировании жидкостных скоплений брюшной полости.