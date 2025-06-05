В Казахстане утвердили новый стандарт оказания аллергологической и иммунологической помощи

Приказом и.о. министра здравоохранения от 30 мая 2025 года утвержден стандарт организации оказания аллергологической и иммунологической помощи населению в РК, сообщает Zakon.kz.

Медицинская помощь пациентам с аллергическими заболеваниями и врожденными дефектами иммунной системы (ВДИС) оказывается профильным специалистом по специальности "Аллергология и иммунология" (врач аллерголог-иммунолог).

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с аллергическими заболеваниями и ВДИС, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности осуществляют свою деятельность на основании государственной лицензии на медицинскую деятельность по подвиду "Аллергология и иммунология".

Оказание медицинской помощи пациентам с аллергическими и иммунологическими заболеваниями на всех уровнях оказания медицинской помощи проводится в соответствии с рекомендациями клинического протокола (КП), а при их отсутствии – системный подход на основе международных рекомендаций, основанных на принципах доказательности.

Аллергологическая и иммунологическая помощь предоставляется населению в следующих объемах:

минимальный, представляющий собой гарантированный объем бесплатной медицинской помощи;

базовый, представляющий собой медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования;

дополнительный объем медицинской помощи:

– в рамках добровольного или вмененного медицинского страхования, оказываемую за счет взносов физических и юридических лиц;

– предоставляемую за счет оказания платных услуг и иных источников.

Аллергологическая и иммунологическая помощь пациентам осуществляется медицинскими организациями, в структуре которых организованы:

кабинет врача аллерголога-иммунолога при районной, городской поликлиниках, консультативно-диагностических центрах на городском и областном уровнях оказания медицинской помощи;

аллергологические койки в структуре терапевтических или педиатрических отделений или аллергологическое/иммунологическое отделение при многопрофильных городских/областных больницах (взрослых/детских), научных центрах;

центр аллергологии и иммунологии в структуре многопрофильных больниц (взрослые/детские) на городском или областном уровнях оказания медицинской помощи, научных центров и имеет следующие структурные подразделения:

– отделение аллергологии и иммунологии для лечения сложных пациентов с аллергическими заболеваниями и ВДИС;

– кабинет аллерголога-иммунолога для амбулаторного приема и оказания консультативно-диагностической помощи пациентам с аллергическими заболеваниями и ВДИС.

Основными задачами медицинских организаций, оказывающих аллергологическую и иммунологическую помощь населению, являются:

оказание своевременной и качественной специализированной медицинской помощи;

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, укрепление здоровья населения, повышение эффективности и качества их жизни;

применение и внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения, обладающих наибольшей доказанной эффективностью и безопасностью;

проведение мероприятий по профилактике утяжеления и развития осложнений у пациентов с аллергическими заболеваниями и ВДИС совместно с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), центрами формирования здорового образа жизни и иными неправительственными и некоммерческими организациями;

взаимодействие с организациями здравоохранения и соблюдение преемственности в вопросах организации и оказания медицинской помощи пациентам с аллергическими заболеваниями и ВДИС на различных уровнях оказания медицинской помощи;

проведение анализа статистической информации по аллергологической и иммунологической службе с использованием данных в работе по улучшению и совершенствованию медицинской помощи населению;

проведение экспертизы качества оказанных медицинских услуг;

организация непрерывного обучения с целью повышения профессионального потенциала медицинского персонала, участвующего в лечебно-диагностическом процессе.

Глава 4. Порядок оказания медицинской помощи в разрезе уровней, видов, форм и условий ее оказания

Медицинская помощь пациентам с аллергическими заболеваниями и ВДИС предоставляется в следующих формах:

экстренная – оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни;

– оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни; неотложная – оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента;

– оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента; плановая – оказываемая при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, а также при проведении профилактических мероприятий.

При этом экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается на всех уровнях оказания медицинской помощи в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях.

В ПМСП пациентам с аллергическими заболеваниями и ВДИС оказывается врачами общей практики (семейными врачами), участковыми терапевтами, педиатрами, фельдшерами, медицинскими сестрами расширенной практики (общей практики), участковыми медицинскими сестрами, социальным работником и психологом в области здравоохранения.

Врачом ПМСП осуществляется диагностика и лечение легких аллергических заболеваний с неосложненным течением и ВДИС.

Специализированная медицинская помощь пациентам с аллергическими заболеваниями и ВДИС оказывается врачом аллергологом-иммунологом в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также проведение медицинской реабилитации.

Специализированная аллергологическая-иммунологическая помощь на третичном уровне оказывается научными организациями в области здравоохранения, обладающими возможностями новейшей диагностики и лечения пациентов с аллергическими заболеваниями и ВДИС.

Норматив времени оказания приема/консультации врача аллерголога-иммунолога составляет 40 минут на одного пациента, в зависимости от состояния пациента.

Медицинская помощь пациентам с аллергическими заболеваниями и ВДИС в стационарозамещающих условиях оказывается в поликлинике по месту прикрепления пациента (дневной стационар) или на дому (стационар на дому) по направлению специалиста ПМСП.

Показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на первичном уровне являются:

острое заболевание или обострение хронических аллергических заболеваний и ВДИС, не требующие круглосуточного медицинского наблюдения;

активное плановое оздоровление группы пациентов с хроническими аллергическими заболеваниями и ВДИС, подлежащими динамическому наблюдению;

продолжение лечения пациентов с аллергическими заболеваниями и ВДИС в стационарозамещающих условиях после выписки из круглосуточного стационара при наличии показаний;

проведение курсов медицинской реабилитации.

Показаниями для оказания медицинской помощи в стационаре на дому являются:

ВДИС у детей, сопряженные с высоким риском инфекционных осложнений и требующие изоляции в период сезонных вирусных заболеваний, для получения регулярной заместительной биологической терапии.

острые аллергические заболевания легкой и среднетяжелой степени, не требующие круглосуточного медицинского наблюдения;

состояние пациента при острых и хронических аллергических заболеваний и ВДИС, не позволяющее самостоятельно посетить медицинскую организацию, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

Показаниями для оказания медицинской помощи пациентам с аллергическими заболеваниями и ВДИС в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне являются:

проведение диагностических исследований, требующих специальной предварительной подготовки, или не доступных на первичном уровне;

проведение специфической гипосенсибилизирующей терапии согласно КП;

лечение пациента при ранней выписке из круглосуточного стационара при наличии показаний для лечения в стационарозамещающих условиях.

Показаниями для оказания медицинской помощи пациентам с аллергическими заболеваниями и ВДИС в стационарозамещающих условиях на третичном уровне являются:

проведение манипуляций со специальной предоперационной подготовкой и реанимационной поддержкой, недоступных на вторичном уровне;

проведение диагностических исследований, в том числе высокотехнологичных медицинских услуг, требующих специальной предварительной подготовки и (или) не доступных на вторичном уровне.

Пациенты, находящиеся на лечении в стационарозамещающих условиях, подлежат ежедневному осмотру врача.

При улучшении состояния и необходимости продолжения терапии, не требующей наблюдения в стационарозамещающих условиях, пациент направляется на дальнейшее лечение в амбулаторных условиях к специалистам ПМСП по месту прикрепления.

При ухудшении состояния пациента в стационарозамещающих условиях, оказывается неотложная медицинская помощь и, при наличии медицинских показаний, пациент направляется в круглосуточный стационар.

При выписке из дневного стационара пациенту с аллергическими заболеваниями и ВДИС выдается выписка с указанием заключительного клинического диагноза, проведенного объема диагностических исследований, лечебных мероприятий, рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению.

Госпитализации в стационар подлежат пациенты со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, при наличии осложнений, вне зависимости от тяжести заболевания или сопутствующих заболеваний в стадиях субкомпенсации или декомпенсации.

Госпитализация беременной для лечения тяжелого аллергического заболевания или развитии осложнения при ВДИС в сроке до 36 недель 6 дней беременности при отсутствии или незначительной выраженности акушерских осложнений осуществляется в специализированное отделение аллергологии-иммунологии или соматические койки\отделение многопрофильного стационара с ведением пациентки аллергологом-иммунологом, с 37 недель беременности в медицинских организациях, оказывающие акушерско-гинекологическую помощь в стационарных условиях.

При наличии у беременной тяжелых аллергических-иммунологических заболеваний врач аллерголог-иммунолог совместно с акушерами-гинекологами принимает участие в консилиуме в целях комиссионного принятия решения о методе и уровне родоразрешения.

Штат устанавливаются согласно планово-нормативному числу коек на 10 000 человек населения и объему оказываемых медицинских услуг. Рекомендуется один врач аллерголог-иммунолог на 100 тысяч взрослого и детского населения.

Аллергологические и иммунологические койки в среднем по республике составляют 0,2 койки на 10 000 детского населения и 0,1 койки на 10 000 взрослого населения (на уровне региона расчет коек предусмотреть исходя из структуры и численности населения).

Приказ вводится в действие с 15 июня 2025 года.

При этом ранее действовавший Стандарт организации оказания аллергологической и иммунологической помощи и поправки к нему утрачивают силу.

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