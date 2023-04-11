Сенатор предложил объявить мораторий на строительство в горных и предгорных районах Алматы

Запретить частное строительство в горных и предгорных районах города Алматы предложил сенатор Андрей Лукин в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Депутат Лукин отметил, что незаконная и хаотичная застройка в предгорных районах Алматы продолжает волновать общественность.

Более того, не утихают и громкие скандалы, связанные с застройкой и уничтожением яблоневых садов.

"Город находится на грани утраты природного ландшафта. Это несет существенные проблемы и большие риски для жизни горожан. Частные строительные компании, прикрываясь мораторием на проверки бизнеса, имея разрешения только на ИЖС, ведут застройку многоэтажных жилых комплексов в рекреационных зонах, непосредственно прилегающих к предгорьям. Хотя МЧС неоднократно отмечало, что строительство на данных участках может привести к оползням техногенного характера, поскольку такие склоны не подходят для капитального строительства". Андрей Лукин

Сенатор отметил, что все это делается не просто так, подчеркнув, что такое строительство возможно только благодаря чьему-то попустительству, а, возможно, и покровительству.

"На одном из крупнейших казахстанских сайтов для размещения объявлений в сфере недвижимости выставлено несколько объявлений о продаже земельных участков от 50 соток до гектара в микрорайоне Каменское плато. В одном объявлении собственник даже готов оказать помощь при переоформлении и изменении целевого назначения через связи в госорганах", – озвучил Андрей Лукин.

Он считает, что экологическое равновесие и уникальный ландшафт предгорных районов Алматы находятся под угрозой исчезновения ввиду жажды наживы определенного круга лиц с целью обогащения.