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Сенатор предложил объявить мораторий на строительство в горных и предгорных районах Алматы

Сенатор предложил объявить мораторий на строительство в горных и предгорных районах Алматы Фото: Zakon.kz
Запретить частное строительство в горных и предгорных районах города Алматы предложил сенатор Андрей Лукин в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Депутат Лукин отметил, что незаконная и хаотичная застройка в предгорных районах Алматы продолжает волновать общественность.

Более того, не утихают и громкие скандалы, связанные с застройкой и уничтожением яблоневых садов.

"Город находится на грани утраты природного ландшафта. Это несет существенные проблемы и большие риски для жизни горожан. Частные строительные компании, прикрываясь мораторием на проверки бизнеса, имея разрешения только на ИЖС, ведут застройку многоэтажных жилых комплексов в рекреационных зонах, непосредственно прилегающих к предгорьям. Хотя МЧС неоднократно отмечало, что строительство на данных участках может привести к оползням техногенного характера, поскольку такие склоны не подходят для капитального строительства".Андрей Лукин

Сенатор отметил, что все это делается не просто так, подчеркнув, что такое строительство возможно только благодаря чьему-то попустительству, а, возможно, и покровительству.

"На одном из крупнейших казахстанских сайтов для размещения объявлений в сфере недвижимости выставлено несколько объявлений о продаже земельных участков от 50 соток до гектара в микрорайоне Каменское плато. В одном объявлении собственник даже готов оказать помощь при переоформлении и изменении целевого назначения через связи в госорганах", – озвучил Андрей Лукин.

Он считает, что экологическое равновесие и уникальный ландшафт предгорных районов Алматы находятся под угрозой исчезновения ввиду жажды наживы определенного круга лиц с целью обогащения.

В этой связи Андрей Лукин предложил правительству провести детальную инвентаризацию земель горной и предгорных районов Алматы и прилегающих к городу районов области, внести изменения и дополнения в действующее законодательство, предусматривающие полный запрет частного строительства, до завершения инвентаризации земель и принятия соответствующего НПА, объявить мораторий на предоставление земель, а также исключить практику изменения целевого назначения земель путем утверждения проектов детальной планировки в рекреационных зонах населенных пунктов.

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