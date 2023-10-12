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Сенатор: Бесконтрольная застройка порождает протестные настроения в Казахстане

Сенатор: Бесконтрольная застройка казахстанских городов порождает протестные настроения Фото: акимат Алматы
О проблемах контроля в сфере градостроительства рассказал в своем депутатском запросе на имя премьер-министра сенатор Андрей Лукин. По его словам, бесконтрольная застройка порождает в городах Казахстана протестные настроения, сообщает Zakon.kz.

По словам сенатора, в этой сфере отсутствует должный контроль со стороны Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В результате, подчеркнул Андрей Лукин, участки и разрешения на строительство выдают без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

"Манипуляции акиматов и строительных компаний приводят к бессистемной застройке городов, деградации городской среды, зеленых зон, ухудшению качества жизни населения. Указанные действия местных исполнительных органов порождают консолидацию протестного настроения граждан. Одно из основных нарушений местных исполнительных органов – несоблюдение земельного законодательства при выдаче участков, а также генеральных планов".Андрей Лукин

Андрей Лукин поделился статистикой, свидетельствующей о тысяче фактов незаконного изменения целевого назначения земельных участков и нарушающей генпланы корректировке проектов детальной планировки в Астане, Алматы, Шымкенте и еще девяти городах областного значения. В этих городах необоснованно исключают из планов объекты социального назначения, при этом вопрос дефицита ученических мест и больничных коек постоянно обсуждают в обществе.

"На сегодня генпланы городов устарели и не отвечают реалиям нынешнего времени, не учитывают демографию, теплоснабжение населения и другие аспекты. Основные причины совершаемых правонарушений – системные недостатки организационно-правовых основ планирования и реализации градостроительной сферы. Для разрешения вышеуказанных вопросов предлагаю рассмотреть возможность разработать дорожную карту по устранению нарушений и недопущению аналогичных случаев в будущем".Андрей Лукин

Кроме того, Андрей Лукин предложил провести комплексную градостроительную экспертизу проектов генпланов и актуализировать их с учетом имеющихся недостатков; исключить практику незаконной корректировки проектов детальной планировки, изменения целевого назначения земельных участков, а также выдачи разрешительных документов, не соответствующих генеральным планам населенных пунктов.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 19 сентября рассказывал, как в Казахстане будут бороться с точечной застройкой. По его словам, застройщиков будут "демотивировать".

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