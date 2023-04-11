В ЕНПФ рекомендовали обращаться за пенсией вовремя

Единый накопительный пенсионный фонд обратился к казахстанцам. По его информации, граждане невовремя обращаются за пенсией, сообщает Zakon.kz.

В Фонде рекомендуют своевременно обращаться.

"Согласно пенсионному законодательству, на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов по установленному графику имеют право лица, достигшие пенсионного возраста: мужчины – по достижении 63 лет, женщины – 61 года (до 2028 года), а также лица с инвалидностью первой или второй групп, установленной бессрочно", – говорится в сообщении.

В 2022 году 7 тысяч пенсионеров не обратились за выплатами своевременно.

Ранее стало известно, что пенсионные накопления казахстанцев растут. На 1 марта на индивидуальных счетах вкладчиков (получателей) Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 15,13 трлн тенге.