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В Алматы закрылся Дом Надежды с 30-летней историей

В Алматы закрылся Дом Надежды с 30-летней историей Фото: pixabay
Об этом рассказали в фонде "Ана үйі", представители которого вошли в состав комиссии по мониторингу на предмет реализации прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с представителями Комитета по охране прав детей и другими неправительственными организациями.

КГУ "Дом Надежды" Управления образования Алматы осуществлял свою деятельность более 30 лет. На момент мониторингового посещения число воспитанников в учреждении составляло 33 ребенка, чьи родители в силу различных обстоятельств временно не могли заботиться о них.

Представители Ресурсного центра Дом Мамы фонда "Ана үйі" провели работу с родителями детей, находящихся в учреждении, в результате чего каждая семья была подключена и в течение месяца все дети были возвращены в свои кровные семьи.

Исполнительный директор фонда "Ана үйі" Ажаркул Клышбаева отметила, что помощь была предоставлена тем родителям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Каждая семья получила помощь по принципу кейс-менеджмента, чтобы понимать, что нужно для их воссоединения.

"Наш фонд бережно и заботливо работает над тем, чтобы помочь семьям сохранять единство и избежать разлуки с детьми. Мы стремимся создать условия для того, чтобы каждый маленький человек рос и развивался в окружении любви и заботы своей семьи. Ведь мы прекрасно понимаем, что детские дома не могут заменить тепло родительского общения, и наша главная цель – предоставить всю возможную поддержку, чтобы дети меньше времени проводили в этих учреждениях и могли расти здоровыми и счастливыми в объятиях своих близких".Ажаркул Клышбаева

В фонде надеются, что опыт работы в Алматы поможет сотрудничать с детскими домами по всей стране.

"Необходимо переориентировать устаревшую систему детских домов на устройство детей в семьи и работать на профилактику, выявляя семьи, где есть риск утраты родительского попечения, и помогая им. Только тогда можно искоренить социальное сиротство в стране", – подытожила исполнительный директор фонда.

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