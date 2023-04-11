Иски на миллиарды долларов подали власти Казахстана на операторов Кашагана и Карачаганака
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал новость об иске в отношении компаний, разрабатывающих месторождения Кашаган и Карачаганак. По его словам, суммы исков составляют миллиарды долларов, сообщает Zakon.kz.
Министр прокомментировал этот вопрос в кулуарах заседания Правительства РК.
"Уполномоченный орган правительства (в лице. - Прим.ред.) компании PSA подали иски в международный арбитраж на компании (которые занимаются разработкой месторождений. - Прим.ред.) Карагачаганак и Кашаган. Я ограничен в комментариях. Единственное, что могу сказать, что данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Там по 3,5 и 13 млрд долларов".Алмасадам Саткалиев
Оператором месторождения Кашаган является "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.". Оператор Карачаганака - "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.".
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