Иски на миллиарды долларов подали власти Казахстана на операторов Кашагана и Карачаганака

Фото: Zakon.kz

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал новость об иске в отношении компаний, разрабатывающих месторождения Кашаган и Карачаганак. По его словам, суммы исков составляют миллиарды долларов, сообщает Zakon.kz.

Министр прокомментировал этот вопрос в кулуарах заседания Правительства РК. "Уполномоченный орган правительства (в лице. - Прим.ред.) компании PSA подали иски в международный арбитраж на компании (которые занимаются разработкой месторождений. - Прим.ред.) Карагачаганак и Кашаган. Я ограничен в комментариях. Единственное, что могу сказать, что данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Там по 3,5 и 13 млрд долларов". Алмасадам Саткалиев Оператором месторождения Кашаган является "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.". Оператор Карачаганака - "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.". Читайте также Новый министр энергетики пообещал выучить казахский язык за полгода Казахстан предложил увеличить поставки овощей из Азербайджана В ДЧС Алматы предупредили о "мокрых" лавинах

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