Арбитраж начал рассматривать иски Казахстана к операторам Карачаганака и Кашагана

Фото: primeminister.kz

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в кулуарах Сената 13 июня 2024 года высказался об исках Казахстана к операторам Карачаганака и Кашагана, сообщает Zakon.kz.

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