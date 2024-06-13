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Законодательство РК

Арбитраж начал рассматривать иски Казахстана к операторам Карачаганака и Кашагана

МЭ РК, Казахстан, Кашаган , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 17:18 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в кулуарах Сената 13 июня 2024 года высказался об исках Казахстана к операторам Карачаганака и Кашагана, сообщает Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев заявил, что идут текущие процедуры.

"Там сейчас по Карачаганаку уже началась процедура рассмотрения, по Кашагану также идут текущие процедуры рассмотрения позиций сторон, трибунала", – заявил министр.

По его словам, эти споры являются коммерческими и не затрагивают инвестиционную составляющую.

"Речь идет о дополнении обязательств в рамках соглашения о разделе продукции. Окончательное решение можно будет принимать только после решения независимого международного суда. В рамках этой процедуры это определяется самим судом", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил размер арбитражных исков против международных нефтяных компаний, разрабатывавших месторождение Кашаган, до 150 млрд долларов.

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