Арбитраж начал рассматривать иски Казахстана к операторам Карачаганака и Кашагана
Фото: primeminister.kz
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в кулуарах Сената 13 июня 2024 года высказался об исках Казахстана к операторам Карачаганака и Кашагана, сообщает Zakon.kz.
Алмасадам Саткалиев заявил, что идут текущие процедуры.
"Там сейчас по Карачаганаку уже началась процедура рассмотрения, по Кашагану также идут текущие процедуры рассмотрения позиций сторон, трибунала", – заявил министр.
По его словам, эти споры являются коммерческими и не затрагивают инвестиционную составляющую.
"Речь идет о дополнении обязательств в рамках соглашения о разделе продукции. Окончательное решение можно будет принимать только после решения независимого международного суда. В рамках этой процедуры это определяется самим судом", – резюмировал глава Минэнерго.
Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил размер арбитражных исков против международных нефтяных компаний, разрабатывавших месторождение Кашаган, до 150 млрд долларов.
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