Студентам колледжей и училищ из малообеспеченных семей предоставят бесплатное питание

Минпросвещения утверждены Правила "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднеднего образования"

Государственная услуга оказывается организациями технического и профессионального, послесреднего образования (иными словами – колледжами и профтехучилищами).

Кто имеет право на бесплатное питание

Лица, относящиеся к отдельным категориям граждан, которые имеют право на бесплатное горячее питание, определены в постановлении Правительства РК "Об утверждении размеров, источников, видов и "Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь".

В документе сказано:

Государство частично компенсирует расходы в период получения образования:

детям из многодетных семей;

детям из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, а также детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Дети из указанных категорий, а также находящиеся под опекой (попечительством), на патронатном воспитании и в приемной семье, в период обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего образования имеют право на бесплатное горячее питание из расчета 40 процентов стоимости дневного рациона для детей-сирот за счет республиканского или местных бюджетов.

– студентам, обучающимся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров. В этом случае государство компенсирует расходы на горячее питание из расчета 40 процентов стоимости дневного рациона для детей-сирот за счет местных бюджетов.

Как получить государственную услугу

Для получения бесплатного питания гражданин должен подать через Госкорпорацию "Правительство для граждан", канцелярию учебного заведения, веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz либо через абонентское устройство сотовой связи заявление соответствующей организации образования.

Какие документы потребуются:

В организацию образования и (или) в Государственную корпорацию: 1) заявление установленной формы; 2) удостоверение личности бумажное или электронное (для идентификации); 3) свидетельство о рождении – для детей из многодетных семей (в случае рождения до 13 августа 2007 года) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации); 4) справки об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях; 5) справки об инвалидности – для лиц с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью или заключение психолого-медико-педагогической консультации – для детей с ограниченными возможностями в развитии; 6) информация, подтверждающая принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной помощи; 7) сведения о полученных доходах (заработная плата работающих родителей или их заменяющих, доходы от предпринимательской деятельности и других видов деятельности, доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев) – для детей из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Для студентов, обучающихся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров:

1) заявление установленной формы;

2) приказ о зачислении в организации образования.

Документы, перечисленные в пунктах 2, 3, 4 предоставляются в подлинниках и копиях, после сверки которых подлинники возвращаются заявителю.

На портале:

1) заявление установленной формы;

2) свидетельство о рождении – для детей из многодетных семей (в случае рождения до 13 августа 2007 года);

3) электронные справки об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;

4) сведения о полученных доходах (заработная плата работающих родителей или их заменяющих, доходы от предпринимательской деятельности и других видов деятельности, доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев) – для детей из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Для студентов, обучающихся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров:

1) заявление установленной формы;

2) приказ о зачислении в организации образования.

Сведения о документе, удостоверяющего личность, свидетельство о рождении, опеки (попечительства), патронатного воспитания – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, подтверждающие принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной помощи, об инвалидности услугополучателя услугодатель при наличии получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При предоставлении гражданином полного пакета документов организация образования в течение 3 рабочих дней рассматривает документы на соответствие и готовит уведомление о предоставлении бесплатного питания либо мотивированный отказ. Уведомление о предоставлении бесплатного питания можно получить в канцелярии организации образования либо в Государственной корпорации нарочно при предъявлении документа, удостоверяющего личность. На портале результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" гражданина в электронной форме.

Особенности оказания проактивной услуги

Госуслуга также может оказываться проактивно посредством информационных систем государственных органов, если мобильный телефонный номер гражданина зарегистрирован на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz.

В этом случае госуслуга включает в себя:

1) отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание государственной услуги по предоставлению бесплатного питания;

2) получение согласия гражданина, а также иных необходимых сведений от него, в том числе ограниченного доступа, посредством мобильного телефона.

Ответ нужно дать в течение 24 часов с момента получения запроса.

В каких случаях могут отказать в оказании услуги

Оснований для отказа несколько:

установление недостоверности представленных документов или сведений, содержащихся в них;

наличие в отношении гражданина вступившего в законную силу решения суда, на основании которого он лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

отсутствие согласия получателя услуги на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Правила утверждены Приказом Министра просвещения РК от 3 апреля 2023 года № 82. Документ вводится в действие 21 апреля 2023 года.