Предоставление бесплатного питания в школах и колледжах: внесены изменения

Министр просвещения приказом от 30 апреля 2025 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что извещение (уведомление) о предоставлении бесплатного и льготного питания в общеобразовательной школе, его учет и получение осуществляются посредством "социального кошелька".

Аналогичное дополнение внесено в Правила оказания госуслуги "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования".

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что изменились правила организации питания в школах и колледжах.