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Право

Предоставление бесплатного питания в школах и колледжах: внесены изменения

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 11:20 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 30 апреля 2025 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что извещение (уведомление) о предоставлении бесплатного и льготного питания в общеобразовательной школе, его учет и получение осуществляются посредством "социального кошелька".

Аналогичное дополнение внесено в Правила оказания госуслуги "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования".

Приказ вводится в  действие с 19 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что изменились правила организации питания в школах и колледжах.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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