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Эльмира Сыздыкова вышла в финал Чемпионата Азии-2023 по женской борьбе

Борьба ЧА Медаль Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
11 апреля на азиатском первенстве по борьбе стартовали поединки среди женщин. В этот соревновательный день Казахстан был представлен в пяти весовых категориях, и только Эльмира Сыздыкова получила шанс сразиться за "золото" состязаний, сообщает Zakon.kz.

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Один из лидеров женской сборной Казахстана Эльмира Сыздыкова за выход в финал весовой категории до 76 кг победила китаянку Жуан Ванг – 6:4. Теперь, в решающей схватке за титул чемпионки Азии-2023, казахстанку ждет представительница Кыргызстана – Айпери Медеткызы. Финал состоится 11 апреля в вечерней сессии, после 18:00 по времени Астаны. 

Также в вечерней программе казахстанские болельщики борьбы смогут поддержать еще двух наших спортсменок, которые поборются за бронзовые награды азиатского первенства. Сначала на ковер выйдет Марина Седнева (55 кг), ее соперницей в схватке за 3-е место будет Нгуень Ти Май Транг (Вьетнам). Вслед за коллегой по сборной, за бронзовыми медалями пойдет Диана Каюмова (59 кг), которая померится силами с Кальмирой Билимбеккызы из Кыргызстана.  

Борьба Чемпион Азии-2023

Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling

После второго дня Чемпионата Азии по борьбе, в активе казахстанских палуанов 8 медалей. Их заработали борцы греко-римского стиля. "Золотом" отметился Ибрагим Магомадов, "серебро" на счету Диаса Калена и Нурсултана Турсынова, и бронзовыми призерами стали Алмат Кебисбаев, Олжас Сырлыбай, Амангали Бекболатов, Мухамедали Мамырбек и Алимхан Сыздыков. 

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