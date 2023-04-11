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В Казахстане будут увеличены доплаты работникам культуры, имеющим почетное звание "Народный артист"

В Казахстане будут увеличены доплаты работникам культуры, имеющим почетное звание "Народный артист" Фото: pixabay
В два раза будут увеличены доплаты работникам культуры, имеющим почетное звание "Народный артист Казахстана". Проект постановления был одобрен на сегодняшнем заседании правительства, сообщает Zakon.kz.

Звание "Народный артист Казахстана" присуждается работникам культуры, внесшим особый вклад в развитие театра, цирка, музыки и кино и имеющим статус "Заслуженного артиста Казахстана" или "Заслуженного деятеля Казахстана".

"Возобновление присуждения звания "Народный артист Казахстана" – это оценка со стороны государства упорного труда деятелей искусства. Уверен, что это вдохновит артистов развиваться и совершенствовать свои профессиональные навыки и мастерство и положительно повлияет на творческий рост подрастающего поколения, усилит интерес молодежи к артистам предыдущих поколений", – сказал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Касым-Жомарт Токаев принял решение о восстановлении звания "Народный артист Казахстана".

"В октябре – накануне Дня Республики – первая группа деятелей культуры будет удостоена этого звания", – сказал глава государства, выступая 29 марта 2023 года на первой сессии Парламента нового созыва.

Напомним, звание народного артиста была отменено в Казахстане в 1999 году.

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