В Казахстане утвердили Концепцию развития физической культуры и спорта до 2029 года

Постановлением правительства от 28 марта 2023 года утверждена Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы, сообщает Zakon.kz.





Качественный уровень спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку. Национальные сборные команды пополнены спортсменами высокого класса для обеспечения конкурентоспособности казахстанского спорта на международной арене.





Основными принципами в области физической культуры и спорта являются:





приоритетность развития массового спорта, в том числе среди детей и молодежи;

равенство и общедоступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан;

непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных групп населения;

добровольность занятий физической культурой и спортом;

оздоровительная направленность физкультурно-спортивных мероприятий;

равное уважение к занятиям физической культурой, любительским и профессиональным спортом;

запрет на дискриминацию и недопущение пропаганды культа жестокости, насилия и унижения человеческого достоинства;

развитие спорта высших достижений, отстаивающего честь республики на международных спортивных соревнованиях;

содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта.





Указывается, что эти принципы будут составлять основу всей проводимой политики, включая совершенствование нормативной правовой базы, программ развития отрасли, разработку планов действий и другое.





"Появление новых задач общественного развития определяет спектр приоритетных направлений для повышения эффективности государственной политики в сфере спорта и физической культуры, важнейшими из которых являются опора на ведущий мировой опыт, широкое внедрение научных подходов и принципов к управлению и развитию отрасли", - говорится в документе.

Реализация приоритетных целей, задач и направлений развития спорта и физической культуры будет осуществляться на основе следующих подходов:





системность и комплексность развития отрасли;

обоснованность и приоритетность принимаемых решений.





Основные подходы Концепции сфокусированы на развитии физической культуры, массового спорта, спортивной инфраструктуры, формировании спортивного резерва и развитии спорта высших достижений.





Также говорится, что непременными условиями эффективной реализации такого подхода являются создание благоприятной среды, обеспечивающей возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировом уровне.





В документе также представлено видение развития массового спорта. Как ожидается, дальнейшее развитие физической культуры и спорта среди населения будет происходить путем массового охвата населения, в том числе детей и подростков посредством привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.





Планируется, что для привлечения всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом массовый спорт будет развиваться по следующим возрастным категориям: 3-5 лет (дошкольный возраст), 6-13 лет (дети), 14-18 лет (подростки), 19-35 лет (молодежный возраст), 36-65 лет (средний возраст), 65+ (старший возраст).

Для каждой категории будут предусмотрены мероприятия, направленные на учет возрастных, физиологических особенностей населения и других условий, как например, доступность инфраструктуры.





Вместе с тем для корректного подсчета занимающихся будут внесены изменения в методику расчета систематически занимающихся спортом среди населения.





Предполагается, что в рамках пропаганды здорового образа жизни местными исполнительными органами в 2023 – 2029 годах по стране ежегодно будут проводиться более 20 тысяч спортивно-массовых мероприятий среди всех категорий граждан, пропагандирующие здоровый образ жизни и вносящие тренд на физическую активность.





Перечень данных мероприятий будет ежегодно формироваться до 25 декабря на следующий год по представлению местных аккредитованных спортивных федераций по видам спорта и физкультурно-спортивных организаций.





Для обеспечения реализации мероприятий по развитию массового спорта в сельской местности будет увеличено количество инструкторов по спорту.



Так, ожидается, что в 2029 году количество инструкторов будет доведено до 4 тыс. человек в сельских округах по всей стране. Они будут осуществлять практическое обеспечение учебно-тренировочным процессом, проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе адаптивной физической культуры и спорта среди населения.





Согласно концепции будут организованы спартакиады среди определенных групп коллективов (спартакиада среди лиц с инвалидностью, государственных служащих, медицинских работников, СМИ, финансовых структур и так далее).





Также предусматривается популяризация национальных видов спорта, инфраструктурное обеспечение.





Так, будет создана спортивная инфраструктура в шаговой доступности для физической активности – безопасные беговые и велосипедные дорожки, спортивные зоны, пешие и конные маршруты.





Для снижения дефицита специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе спортивных врачей, спортивных психологов, диетологов, нутрициологов, планируется провести детальный анализ их потребности, на основе которого проработать вопрос увеличения государственного образовательного заказа на подготовку соответствующих кадров.

Кроме того, планируется проработать вопрос по активизации работы в части повышения качества тренерско-преподавательского состава, укрепления материально-технической базы существующих ОВПО, осуществляющих подготовку специалистов в области физической культуры и спорта, увеличения доли тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по профильному образованию.





Ожидаемые результаты





Как ожидается, благодаря реализации предусмотренных мер в 2029 году будут достигнуты следующие индикаторы:





Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится с 27% в 2023 году до 45% в 2029 году.

Доля казахстанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится с 39% до 50% в 2029 году.

Доля лиц с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом, вырастет с 17% до 23%.

Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек увеличится с 52% до 65%.

Доля выпускников республиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы в мастера спорта международного класса, мастера спорта, от общей численности выпускников, увеличится до с 28% до 35%.

Количество завоеванных медалей в год на официальных спортивных мероприятиях международного уровня в 2029 году составит не менее 900 медалей (2023 год – не менее 830 медалей).





Предусматривается, что центральные государственные и местные исполнительные органы не позднее 15 апреля, следующего за отчетным годом, должны представлять информацию о ходе реализации Концепции в Министерство культуры и спорта РК.