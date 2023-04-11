После тяжелой травмы умерла молодая спортсменка в Карагандинской области

Фото: Instagram/karsportregion

В результате несчастного случая, произошедшего вне соревнований и тренировок, юная спортсменка Арина Соннова получила тяжелую травму, несовместимую с жизнью. Об этом рассказали в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Девочка скончалась 10 апреля в больнице. "Управление физической культуры и спорта Карагандинской области, ДЮСШ п. Осакаровка, спортивная общественность приносят самые искренние соболезнования родителям, близким и друзьям Арины Сонновой", – говорится в сообщении. Арина Соннова начала заниматься карате в шесть лет в спортивной школе п. Осакаровка и сразу добилась хороших результатов. Она занимала первые места на областных, республиканских и международных турнирах. Соннова стала призером чемпионата и Кубка Казахстана, первенства Азии.

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