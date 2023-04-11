Какой будет языковая политика Казахстана

В Министерстве науки и высшего образования разработали проект "Концепции развития языковой политики".

Текущая ситуация

Современная языковая ситуация свидетельствует о том, что растет число говорящих на казахском языке. По официальным данным, среди тюркоязычных народов 72% узбеков, 71,7% уйгуров, 58,5% киргизов владеют казахским языком на уровне разговорной речи, а 12% владеют казахским языком на высоком уровне. Среди славянской диаспоры 25,1% русских, 23,7% украинцев, 22,8% белорусов, 22,1% поляков, а также 25,2% представителей немецкой диаспоры понимают разговорный казахский язык. Среди этих диаспор доля читающих и профессионально пишущих на казахском языке составляет 2,9%. Указанные количественные изменения по-прежнему требуют улучшения качества использования государственного языка.

По итогам Национальной переписи население в возрасте от 5 лет и старше (13 768 406 человек (80%) владеет государственным языком, из них в повседневной жизни – 8 472 661 человек (49,3 %). Этот показатель демонстрирует, что большая часть населения понимает устную казахскую речь, свободно читает и пишет.

Проблемы в реализации языковой политики:

в некоторых сферах общества государственный язык в соответствии со своим нормативно-правовым статусом не используется в полной мере;

в связи с разработкой текстов законов в подлиннике и других документов на русском языке с последующим переводом препятствуют функционированию государственного языка и полному раскрытию его потенциала;

при проведении языковой политики в полной мере не используются возможности государственного языка стать ведущим языком в области государственной службы, в сфере услуг и так далее;

в языковой политике не определены механизмы повышения потребности в государственном языке;

языковая политика не учитывает демографические процессы в стране, особенности регионов, состав наций;

у некоторых негосударственных организаций нет варианта официальных интернет-ресурсов на государственном языке;

во всех сферах общественных отношений запрос потребителей на истребование документа на государственном языке не удовлетворяется;

действующее законодательство о языке требует внесения в него изменений и дополнений, так как проблема государственного языка не решена на должном уровне.

Видение развития языковой политики

Современная языковая политика должна быть направлена на модернизацию казахского языка на основе латинской графики, дальнейшее повышение языковой культуры, а также развитие языкового капитала граждан, обеспечивая полноценную деятельность казахского языка как государственного.

Развитие языковой политики основывается на следующих стратегических принципах:

осуществляется полноценная деятельность по расширению использования, повышению культуры государственного языка во всех сферах жизни общества;

усиление нормативной базы казахского языка как государственного языка;

укрепление статуса казахского языка как языка межэтнического общения;

совершенствование использования казахского языка как языка международного общения;

внедрение практики принятия закона на казахском языке;

приоритетным будет дальнейшее развитие научных и практических основ казахской терминологии как основы языка науки и делопроизводства на государственном языке и реализован комплекс мероприятий;

реализуются проекты, направленные на цифровизацию казахского языкознания;

будет оказана государственная поддержка в изучении государственного языка и языков этносов и организации учебных курсов;

реализация языковой реформы на основе нового латинографического алфавита;

отслеживается и совершенствуется уровень владения казахским языком в организациях государственного и негосударственного сектора;

будет введено требование, обязывающее государственных служащих владеть казахским языком;

реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие языкового капитала граждан. В этой связи подчеркивается объективность необходимости разработки новых концептуальных решений, отвечающих требованиям современности.

Основные подходы к реализации языковой политики

1. Языковая политика и демография

Доля населения, использующего казахский язык в повседневной жизни, неодинакова по республике, что по-прежнему требует системной работы в этом направлении.

Для установления языкового баланса по республике, с целью грамотного написания документов, надлежащего ведения делопроизводства утверждается график поэтапного перевода делопроизводства в государственных органах на государственный язык в разрезе регионов.

2. Язык и государственная служба

Будет рассмотрен вопрос включения критерия подготовки документов на государственном языке в рейтинг расчета оценки эффективности работы государственных служащих.

В ходе отчетной встречи руководителями центральных государственных органов, особенно при посещении отдаленных населенных пунктов, при выступлении с докладами на диалогических площадках с населением на государственном языке приоритет отдается государственному языку.

В ходе реализации Концепции будут разработаны требования, обязывающие государственных служащих владеть казахским языком. При этом основным рабочим языком сферы государственной службы станет государственный язык.

3. Негосударственные организации

Вопросу о государственном языке, который стал одним из наиболее обсуждаемых, особенно в местах обслуживания населения (торговля, питание, техническое обслуживание и т.д.), будет посвящен новый механизм решения. Будут проработаны вопросы запуска версии всех электронных баз в финансовом секторе на государственном языке по 1С: Бухгалтерии.

Будет создана служба горячей линии при местных исполнительных органах для обеспечения участия общественности и принятия оперативных мер в целях защиты чистоты языка, предупреждения несоблюдения норм литературного языка, нарушений лексических и грамматических правил казахского языка в рекламе, на объектах общественного питания.

Важным вопросом является разработка специального закона "О государственном языке", который является фактором укрепления идентичности казахстанского общества с учетом языковых, этнодемографических и политических условий.

Данный закон дает широкие возможности для четкого установления статуса казахского языка как государственного, определения сферы его использования, повышения культуры употребления. Работа по формированию предпосылок для принятия закона будет проводиться поэтапно.

Совершенствование правил правописания казахского языка

Будет проведена работа по унификации слов с различными вариациями, по унификации написания сложных слов и сложных названий путем внесения дополнений и изменений в действующие правила правописания казахского языка.

Обеспечивается общедоступность электронной версии действующих правил орфографии и пунктуации. Предусматривается передача компетенции на утверждение норматива действующих правил правописания нормативно-правовым актом уполномоченному органу в сфере развития языков.

Основные направления перехода на латинскую графику

Языковое планирование предполагает принятие нового казахского алфавита на основе латинской графики и его правописания согласно соответствующим нормативно-правовым документам.

При обосновании действующих правил правописания казахского языка в новый алфавит будут внесены дополнения и изменения. Будет составлено научно-методологическое обоснование орфографических правил.

Помимо этого будет утвержден стандарт установления порядка расположения алфавитных символов на клавиатуре.

Будут разработаны и приняты соответствующие варианты нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение наличия информации на казахском языке, казахскоязычного интерфейса и казахских букв на таких продуктах, как компьютеры, клавиатуры, мобильные телефоны и другие технические средства, на медицинское, производственное оборудование, кассовые аппараты, ввозимые на территорию Казахстана и производимые на территории страны.

Будет проведена работа поэтапного перевода казахского алфавита на латинскую графику. Поэтапно будут переведены организации образования на латинскую графику.

Разработка ортологических средств казахского языка на основе алфавита, основанного на латинской графике

Будут разработаны пособия, предназначенные для различных групп потребителей (школьников, редакторов, дикторов, политиков, торговых менеджеров, копирайтеров и спичрайтеров, научных специалистов, общественности и т.д. в зависимости от уровня спроса).

Для экспертизы, обсуждения, утверждения результатов реформ, касающихся казахской письменности, предусматривается создание межведомственного экспертного органа – орфографической комиссии.

Регулирование ономастического пространства на основе латинского алфавита

После утверждения казахского алфавита, основанного на латинской графике, на его основе будет рассмотрен вопрос стандартизации наименований соответствующих ономастических пространственных физико-географических объектов, административно-территориальных единиц и их составных частей в связи с их единообразным написанием.

Будут реализованы мероприятия по популяризации новых наименований, приведению международных названий и кодов городов в соответствие с латинографическими названиями (в частности, в сфере воздушного и железнодорожного сообщения), обеспечению правильного написания топонимических наименований на картах в трансграничных регионах.

Обновленные ономастические наименования внедрят в широко используемые населением карты (Google, Yandeх, 2gis), а также навигационные средства.

На начальной стадии перевода казахского алфавита на латинскую графику (не менее 5 лет) казахский алфавит на современной кириллической графике параллельно будет вестись с алфавитом на латинской графике. Современный алфавит постепенно будет выведен из употребления в соответствии с дорожной картой поэтапного перевода казахского алфавита на латинскую графику (планом мероприятий), графиком поэтапного перевода организаций образования на латинскую графику.

Совершенствование методики преподавания языка

Важно повысить качество преподавания языка, используя возможности современных информационных технологий. Также будут рассмотрены мероприятия по привлечению ученых в связи с совершенствованием методики, повышению методических навыков преподавателей, обмену опытом, стимулированию. Особую значимость приобретает вопрос повышения квалификации методистов и преподавателей учебных центров, обучающих государственному языку граждан, работающих в различных сферах жизни общества.

Разработчики проекта видят следующие пути повышения эффективности методики преподавания казахского языка:

1. Формирование специальной общей базы систематизации научных и учебно-методических трудов по методике преподавания казахского языка.

2. Организация массовых открытых онлайн-курсов "Қазақ тілі".

3. Организация стажировок и курсов, повышающих квалификацию преподавателей и методистов, преподающих казахский язык.

4. Увеличение количества и повышение качества учебников, учебно-методических пособий и других продуктов для изучающих казахский язык.

Система обучения казахскому языку

Будет разработана система обучения языку, начиная с детей школьного возраста и заканчивая взрослым населением. Система включает в себя два направления. Во-первых, создается общая государственная система обучения языку. Во-вторых, в соответствии с этой системой будут сформированы учебные программы и учебно-методические комплексы нового содержания, а также современные технологии обучения и повышен научно-методический потенциал учителей и преподавателей за счет улучшения качества преподавания языка от школьников до взрослого населения.

Использование ваучера при обучении граждан государственному языку

По результатам исследования 1 025 270 (8,1%) взрослых респондентов не владеют государственным языком (2,5% вообще не владеют казахским языком, 5,6% понимают некоторые слова). Для данной категории граждан РК через проект "Языковой ваучер" будут созданы благоприятные условия для бесплатного изучения казахского языка. Ваучер будет использоваться как эффективное средство получения образования, повышения профессиональной квалификации, прохождения курсов переподготовки.

Совершенствование методов обучения языку граждан с особыми потребностями

Будут разработаны учебный план и программы по совершенствованию методов обучения языку для лиц с особыми образовательными потребностями. Предусматривается обучение тренеров, подготовка педагогов специальной квалификации, обучающих граждан с нарушениями слуха и речи.

Будут обсуждены вопросы разработки материалов для обучения сурдопереводчиков на казахском языке, выпуска учебно-методических пособий для граждан с особыми образовательными потребностями, созданных специальным тактильным точечно-рельефным шрифтом, крупным шрифтом и шрифтом Брайля, в том числе с учетом признанных международных практик.

Предполагается создание сервиса озвучивания печатных текстов на казахском языке.

Центры обучения языкам

Для бесплатного обучения взрослого населения продолжат работу курсы казахского, русского и английского языков в государственных центрах обучения языкам.

В целях повышения статуса, заработной платы преподавателей центров обучения языкам будут внесены изменения в Постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (путем повышения уровня поправочного коэффициента).

Расширение сферы применения государственного языка

Продолжится работа по разъяснению требований законодательства о языках, оказанию методической помощи субъектам предпринимательства в части размещения реквизитов и визуальной информации.

Для расширения сферы применения государственного языка, оказания поддержки физическим и юридическим лицам в ведении своей деятельности (присвоении наименований объектам) планируется создание словаря наименований на казахском языке (база "korneki.kz").

Повышение языковой культуры общества

Для соблюдения языковой нормы необходимо унифицировать языковые средства, орфоэпические, орфографические, лексико-фразеологические, грамматические (морфологические, синтаксические, словообразовательные) нормы. Будет рассмотрена доступность обществу разработанных в данном направлении языковых средств.

Через социальные сети будет проведен мониторинг опубликованных материалов, касающихся языка в социальных сетях, работа по распространению цитат известных людей, общественных деятелей, блогеров, лиц, активно пользующихся социальной сетью, повышению их узнаваемости населением, мотивации их к труду на благо общества, оказанию поддержки.

Будет проведена работа по изданию отраслевых словарей, сборников высказываний, пословиц, детских книг, произведений художественной литературы, зарубежной прозы на казахском языке.

Один раз в два года в республике будет проведено социолингвистическое исследование актуальных проблем казахской культуры речи, касающихся соблюдения традиционных норм национального литературного языка, определения основных тенденций в его развитии, обобщения и систематизации лингвистических знаний о характеристике новых норм и коммуникативных качествах слова.

Активизация использования казахского языка как языка науки

Для повышения функциональности языка науки будет проведена работа по активизации использования казахских терминов, систематизации заимствованных терминов при их усвоении.

Будут подготовлены специалисты со сформированной компетенцией языка науки, повысятся количественно-качественные показатели научных трудов на государственном языке, будут доступны зарубежные научные труды на казахском языке и унифицированы термины.

Увеличение доли контента на казахском языке

Разработка качественной продукции на казахском языке, способной удовлетворить спрос детей и подростков дошкольного, школьного возраста, где уровень цифровой грамотности растет с каждым годом, позволит в перспективе решить проблему неосвоения казахского языка молодежью.

Учитывая, что общество нуждается в отдельных групповых, ситуационных играх на казахском языке, ориентированных на виртуально-познавательные, интеллектуальные, дидактические, развлекательные, со стороны государства должна быть оказана максимальная поддержка. Это придаст новый импульс переходу языка IT-технологий в казахский язык.

Будут разработаны групповые игры на казахском языке на основе сценариев популярных игр. Для обеспечения доступности интерфейса зарубежных игр на казахском языке, налажена связь с разработчиками и ведется обмен опытом.

С целью наполнения видеохостинга YouTube качественным казахскоязычным детским контентом будут отобраны и продублированы мультфильмы и сериалы.

Основные ожидаемые результаты к 2029 году:

1. Доля казахскоязычного населения по республике - 84%.



2. Доля населения, говорящего на трех языках, - 32%.



3. Доля населения, охваченного курсами обучения новому алфавиту и правилам правописания, - 15%.

4. Доля делопроизводства центральных государственных и местных исполнительных органов на государственном языке - 94%.

5. Доля терминологического фонда, основанного на правилах орфографии латинского алфавита казахского языка (с нарастающим итогом), - 40%.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 апреля 2023 года.