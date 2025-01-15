#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.24
543.97
5.16
Право

Комитет языковой политики получит новые полномочия

Учебник казахского языка, казахский язык , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 15:01 Фото: pixabay
Комитет языковой политики подготовил постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, новыми полномочиями наделят Комитет языковой политики.

Так, расширена следующая компетенция ведомства:

  • на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК, комитет формирует и реализует государственную политику в сфере развития языков в соответствии с законодательством республики.

Также добавлены новые функции:

  • разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка;
  • определение юридического лица, ответственного за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка;
  • разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального корпуса казахского языка.

Постановление будет введено в действие с 14 марта 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане запустили пилотный проект по размещению образовательного госзаказа в детских садах
Право
14:37, Сегодня
В Казахстане запустили пилотный проект по размещению образовательного госзаказа в детских садах
В Казахстане создана комиссия по проведению Года рабочих профессий
Право
12:43, Сегодня
В Казахстане создана комиссия по проведению Года рабочих профессий
Установлен порядок использования технологий искусственного интеллекта при написании диссертаций
Право
12:22, Сегодня
Установлен порядок использования технологий искусственного интеллекта при написании диссертаций
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: