Комитет языковой политики получит новые полномочия

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Комитет языковой политики подготовил постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, новыми полномочиями наделят Комитет языковой политики. Так, расширена следующая компетенция ведомства: на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК, комитет формирует и реализует государственную политику в сфере развития языков в соответствии с законодательством республики. Также добавлены новые функции: разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка;

определение юридического лица, ответственного за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка;

разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального корпуса казахского языка. Постановление будет введено в действие с 14 марта 2025 года. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 января.

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