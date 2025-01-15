Комитет языковой политики получит новые полномочия
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Комитет языковой политики подготовил постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, новыми полномочиями наделят Комитет языковой политики.
Так, расширена следующая компетенция ведомства:
- на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК, комитет формирует и реализует государственную политику в сфере развития языков в соответствии с законодательством республики.
Также добавлены новые функции:
- разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка;
- определение юридического лица, ответственного за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка;
- разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального корпуса казахского языка.
Постановление будет введено в действие с 14 марта 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 января.
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