Эдди Хирн: Рыночная стоимость Головкина стала ниже

Британский промоутер Эдди Хирн, который занимался организацией последних поединков знаменитого казахстанца Геннадия Головкина, высказался по поводу дальнейших перспектив боксера, сообщает Zakon.kz.

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Последние свои бои GGG проводил в рамках шоу от промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) и стриминга DAZN, передает VRINGe. Срок контракта между Хирном и Головкиным к данному моменту завершен, но Эдди не исключил о возможном продолжении сотрудничества с уроженцем Караганды.

"Головкин по-прежнему остается знаменитым бойцом. Проблема в том, что в последнее время он привык зарабатывать огромные деньги. В связи с этим вопрос только лишь в одном. Понимает ли он, что по состоянию на сегодня его рыночная стоимость намного ниже, чем была раньше? Готов ли он принять это?" Эдди Хирн, промоутер

После поражения в трилогии с "Канело", казахстанский боксер собирался продолжать карьеру в среднем весе, где у него была пояса по версиям WBA. Super и IBF. Но, спустя время, GGG отказался от всех титулов, так как обязательные защиты с кубинцем Эрисланди Ларой и бразильцем Эскивой Фалькао не заинтересовали телеканалы.



Свой последний поединок на ринге Головкин провел 18 сентября, когда уступил единогласным решением судей мексиканцу Саулю Альваресу.