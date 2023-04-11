Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пыльная буря, заморозки и сильный ветер ожидаются в девяти областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 9 областях страны на 12 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидаются гроза.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный ночью на западе, юге области 15-20, днем на большей части области порывы 17-22 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 17-22 м/с.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 18-23 м/с. В Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 18 м/с.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.

Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Днем на севере Кызылординской области ожидается юго-восточный ветер 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 12-13 апреля ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

Читайте также

Казахстанцы стали меньше продавать и покупать жилье

В Минюсте не ожидают снижения доходов нотариусов из-за введения "е-нотариата"

Главное за день: новый глава Антикора отчитался перед Токаевым, запрет на ввоз пшеницы

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
редкий автомобиль
Редкий раритетный автомобиль нашли в гараже спустя 47 лет
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления