Пыльная буря, заморозки и сильный ветер ожидаются в девяти областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 9 областях страны на 12 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидаются гроза.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный ночью на западе, юге области 15-20, днем на большей части области порывы 17-22 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 17-22 м/с.



На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 18-23 м/с. В Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 18 м/с.



Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.



Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.



Днем на севере Кызылординской области ожидается юго-восточный ветер 15-20 м/с.



В горах Туркестанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.



На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 12-13 апреля ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

