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Ситуация в Украине: Москва и Киев провели обмен военнопленными, Украинцы планируют заочно судить 10 судей РФ

Украина Фото: pixabay
Офис генерального прокурора Украины заявил, что в стране будут заочно судить 10 судей России, голосовавших за признание независимости ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Zakon.kz.
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  • Российская госдума одобрила законопроект о едином реестре военнообязанных, предусматривающий электронные повестки в военкомат. Тем, кто получил повестку и не явился в военкомат, запретят выезд из России
  • Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
  • Россия и Украина провели обмен военнопленными. В Украину вернулись 100 пленных, в Россию - 106.
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  • Высокопоставленные американские чиновники после масштабной утечки секретных документов Пентагона пытаются успокоить растерянных союзников - от Европы до Ближнего Востока и Киева, пишет издание Politico.
  • Болгария опровергла сообщения СМИ о планах безвозмездно передать Украине истребители МиГ-29.
  • Дания согласится передать Украине истребители F-16 только совместно с другими странами, заявил и.о. министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.
  • Украинский суд приговорил жителя города Красный Лиман к шести годам лишения свободы за передачу информации о размещении войск, сообщили во вторник в офисе генерального прокурора страны.
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Редакция Zakon.kz, Елена Беляева
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