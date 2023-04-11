Ситуация в Украине: Москва и Киев провели обмен военнопленными, Украинцы планируют заочно судить 10 судей РФ

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Офис генерального прокурора Украины заявил, что в стране будут заочно судить 10 судей России, голосовавших за признание независимости ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Zakon.kz.

Венгрия договорилась с Россией о продлении договора о дополнительных поставках газа.

Конституционный суд Молдове пояснил, что георгиевскую ленту на территории страны можно носить, но нельзя использовать для оправдания военных преступлений и агрессии.

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 80% Артемовска находится под контролем российских сил.

Группу военных инструкторов из Литвы направили в Германию в целях участия в курсах по обучению военных Вооруженных сил Украины.

Российская госдума одобрила законопроект о едином реестре военнообязанных, предусматривающий электронные повестки в военкомат. Тем, кто получил повестку и не явился в военкомат, запретят выезд из России

Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия и Украина провели обмен военнопленными. В Украину вернулись 100 пленных, в Россию - 106.

Блинкен обсудит на встрече с коллегами из стран G7 в Японии ситуацию в Украине и ядерное разоружение - Госдеп США.

Высокопоставленные американские чиновники после масштабной утечки секретных документов Пентагона пытаются успокоить растерянных союзников - от Европы до Ближнего Востока и Киева, пишет издание Politico.

Болгария опровергла сообщения СМИ о планах безвозмездно передать Украине истребители МиГ-29.

Дания согласится передать Украине истребители F-16 только совместно с другими странами, заявил и.о. министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

Украинский суд приговорил жителя города Красный Лиман к шести годам лишения свободы за передачу информации о размещении войск, сообщили во вторник в офисе генерального прокурора страны.



Американские истребители F-22 Raptor прибыли в Польшу, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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