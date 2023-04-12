Россия провела запуск баллистической ракеты на полигон Казахстана

Военные РФ провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты, условная цель была расположена на полигоне в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 12 апреля минобороны России распространило сообщение о проведенном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Объект был запущен с полигона "Капустин яр", что в Астраханской области, недалеко от границы с Казахстаном на западе, передает Лента.ру.

"Целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть МБР с точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане" –пишет Лента.ру со ссылкой на минобороны РФ.

Как сообщается, пуск ракеты подтвердил правильность схемно-конструктивных и технических решений, которые применяют военные, разрабатывая новые виды ракетных установок и комплексов.

Военные Северной Кореи испытали систему подводных беспилотников, способных доставлять ядерные боеголовки, с 4 по 7 апреля. В ходе учений военные КНДР запустили подводную систему стратегического оружия "Хаиль-2".