Очередной пуск подводного оружия с тестовой боеголовкой провела КНДР

Система подводных беспилотников, способных доставлять ядерные боеголовки, испытали военные Северной Кореи с 4 по 7 апреля, сообщает Zakon.kz.

В ходе учений военные КНДР запустили подводную систему стратегического оружия "Хаиль-2". Беспилотник, несущий тестовую боеголовку, был запущен четвертого апреля из порта в провинции Южный Хамгён, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские источники.

"Беспилотник "правильно запустил" тестовую боеголовку под водой в пятницу после прохождения "овального и восьмиобразного" курса, имитирующего расстояние в 1000 километров, в течение 71 часа и шести минут", – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, подводная система способна переносить ядерную боеголовку и доставлять ее к цели. Подобные тестирования военные КНДР начали проводить в ответ на совместные военные учение США с Южной Кореей и Японией.

Впервые о запуске подводного оружия, "способного вызвать радиактивное цунами", власти Северной Кореи заявили 24 марта.