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65 человек заразились коронавирусом за сутки

65 человек заразились коронавирусом за сутки Фото: Zakon.kz
За последние сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения, на утро 12 апреля в Казахстане зафиксировано 65 случаев заражения КВИ.

Лечение продолжают получать 1795 человек, из них в стационарах находятся 188 пациентов, амбулаторно – 1607.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  •  в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
  •  в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  •  на аппарате ИВЛ – 0.

Днем ранее было выявлено 54 новых случая заражения за сутки в городах Казахстана.

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