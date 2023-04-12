65 человек заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения, на утро 12 апреля в Казахстане зафиксировано 65 случаев заражения КВИ.

Лечение продолжают получать 1795 человек, из них в стационарах находятся 188 пациентов, амбулаторно – 1607.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 2 пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 0.

Днем ранее было выявлено 54 новых случая заражения за сутки в городах Казахстана.

