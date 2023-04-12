65 человек заразились коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
За последние сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства здравоохранения, на утро 12 апреля в Казахстане зафиксировано 65 случаев заражения КВИ.
Лечение продолжают получать 1795 человек, из них в стационарах находятся 188 пациентов, амбулаторно – 1607.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0,
- на аппарате ИВЛ – 0.
Днем ранее было выявлено 54 новых случая заражения за сутки в городах Казахстана.
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