Пленарное заседание Мажилиса – 12 апреля 2023 года
Депутаты подготовят заключения по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов".
Также признают утратившим силу Постановление Мажилиса Парламента РК от 12 октября 2022 года № 546-VII МП "О подготовке заключения по проекту Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах РК".
Рассмотрят проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года".
Обсудят вопрос создания Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК VIII созыва и расскажут о плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса Парламента РК восьмого созыва на первую сессию.