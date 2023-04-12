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Хоронить в Казахстане стало дороже

Хоронить в Казахстане стало дороже Фото: pixabay
Ритуальные услуги подорожали на 25% для казахстанцев. Также, как отмечают аналитики, объем услуг вырос сразу втрое за год, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в публикации Finprom.kz, за январь-декабрь 2022 года объем услуг по организации похорон составил 13,9 млрд тг – в 2,9 раза больше по сравнению с январем-декабрем 2021 года.

При этом, отмечают эксперты, численность умерших за январь-декабрь 2022 года составила 134,7 тыс. человек.

Судя по всему, рост объема услуг в секторе обусловлен серьезным удорожанием.

"По итогам марта 2023 года ритуальные услуги подорожали сразу на 24,6% за год. Для сравнения: в марте прошлого года рост составлял 9,3%, в марте 2021-го – 6,1%, в марте 2020 года – 2,2%", – говорится в сообщении.

В региональном разрезе стоимость ритуальных услуг заметнее всего выросла за год:

  • в Мангистауской области – на 61,8%;
  • в Кызылординской области – на 59,1%;
  • в Северо-Казахстанской области – на 52,7%.

Также в 1,5 раза ритуальные услуги подорожали в Актюбинской и Жетысуской областях.

Меньше всего услуги в секторе подорожали в Западно-Казахстанской (на 4,9%), Улытауской (на 10%) и Акмолинской (на 10,1%) областях. В Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях, а также в столице стоимость ритуальных услуг осталась без изменений.

В начале 2023 года Ерболат Досаев заявил, что в Алматы планируют закрыть 30 кладбищ.

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