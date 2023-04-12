Опубликован обзор ТВ рейтингов в Казахстане за I квартал 2023 года

В топ-3 лидеров казахстанского ТВ по рейтингам вошли 1-й канал Евразия (1,28%), КТК (0,83%) и Qazaqstan (0,68%), сообщает Zakon.kz.

Топ-10 ТВ каналов

По итогам I квартала 2023 года в ТОП 3 лидеров казахстанского ТВ по рейтингам вошли 1-й канал Евразия (1,28%), КТК (0,83%) и Qazaqstan (0,68%). НТК занимает 4-ю позицию с рейтингом 0,66%, сообщает Национальная медиа ассоциация.

31 канал прочно укрепился на 5-ой строчке с рейтингом 0,46%.

Фото: nma.kz

Итоги по жанрам программ выглядят следующим образом.

Топ-10 новостей

Среди новостных программ при меньшем количестве выходов "Главные новости на Первом канале Евразия" аудитория смотрела с большим интересом — средний рейтинг 3,14%. "Новости КТК", хоть и выходили более чем в три раза чаше, при этом имеют средний рейтинг почти в 1,5 раза ниже — 1,88%. В тройке лидеров категории "Басты жаңалықтар" на казахском языке – программа выходит дважды в сутки по будням в 18:30 и в 02:55 ночи и имеет средний рейтинг ниже, чем у КТК – 1,23%.

Фото: nma.kz

Однако, по максимальному рейтингу лидером I-го квартала является выпуск программы "Новости КТК" от 8 февраля – 5,26%. На второй позиции выпуск "Главные новости на Первом канале Евразия" от 18 января с рейтингом 4,69%. "Басты жаңалықтар" на казахском языке и здесь на третьей строчке с максимальным рейтингом выпуска 3,37% от 20 марта.

Фото: nma.kz

Топ-10 казахстанских информационно-аналитических программ

Среди Казахстанских информационно-аналитических программ в I-ом квартале лидирует "Елім-Ай. Арнайы репортаж" на казахском языке от 1-го канала Евразия со средним (и максимальным при единичном выходе за период) рейтингом программы 1,84%. Ближайшую ему конкуренцию составляют "Новости. Специальный выпуск" от КТК — средний рейтинг 1,15%. Замыкает тройку лидеров "Портрет недели" также от КТК — средний рейтинг 1,09%. Нужно отметить, что большинство программ, входящих в ТОП 10 по среднему за квартал рейтингу освещали Выборы депутатов мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. Некоторые выпуски программ, освещавших данную тематику, оказались гораздо более смотрибельными телезрителями, чем другие программы категории.

Фото: nma.kz

По максимальному рейтингу на первой строчке расположился также "Портрет недели" от КТК с выпуском от 15 января (максимальный рейтинг программы 2,20%). "Apta" на казахском языке с сурдопереводом от канала Qazaqstan, часто входящая в ТОП 3 программ данной категории, в I-ом квартале занимает 2-ю строчку с выпуском от 12 марта (максимальный рейтинг 1,99%). А на 3-ей позиции расположилась программа 31 канала "Сөздің шыны керек" на казахском языке с сурдопереводом от 19 января с максимальным рейтингом 1,85%. Причем программа 1-го канала Евразия "Елім-Ай. Арнайы репортаж" на казахском языке, лидирующая по среднему рейтингу, здесь находится на 4-й строчке с максимальным рейтингом 1,84%.

Фото: nma.kz

Топ-10 казахстанских развлекательных программ

В категории Казахстанских развлекательных проектов в I-ом квартале лидируют программы 1-го канала Евразия. В первую очередь это "X Factor. Голосование" со средним рейтингом 2,56%. 2-ю строчку занимает сам проект "X Factor" со средним рейтингом 2,41%. И замыкает тройку лидеров "QosLike" на казахском языке со средним рейтингом 2,04%. Активными участниками ТОП 10 категории по среднему рейтингу являются развлекательные программы канала Qazaqstan на казахском языке – за ними 50% позиций: "Бүркіт пен Аишаның. Концерт" (1,88%), "Qazaqstan дауысы балалар" (1,51%), "Әбдіжаппар Әлқожаның шығармашылық ән кеші" (1,49%), "Жан досым. Сейдолла Бәйтерековті еске алу кеші" (1,49%) и "Ән мен әнші 15 жыл" (1,44%).

Фото: nma.kz

А вот в топ-10 категории по максимальному рейтингу есть изменения. Первую строчку занял "X Factor" от 1-го канала Евразия с выпуском от 28 января (максимальный рейтинг 4,29%). Вторая строчка за концертом Ақботы Керимбековой на канале Qazaqstan с максимальным рейтингом 4,00%. В тройку лидеров вошел и выпуск ток-шоу КТК "Астарлы ақиқат" от 24 января с максимальным рейтингом 3,73%.

Фото: nma.kz

Топ-10 казахстанских образовательных программ

Среди ТОП 10 Казахстанских образовательных проектов в I-ом квартале 60% программ принадлежат каналу Qazaqstan. Так, на первой строчке "Ару ана" на казахском языке (причем эта программа — лидер марта). Это был единственный выход на 8 марта со средним (и он же — максимальный) рейтингом 1,74%. На второй и третьей позиции расположились проекты на казахском языке этого же канала – "1001 түн", которая выходит со значительным отрывом от лидера и средним рейтингом 0,81%, и "Ұлы дала ұлағаты", выход которой был единичным, соответственно, ее средний (он же максимальный в этой ситуации) рейтинг 0,61%.

Фото: nma.kz

В топ-10 категории по максимальному рейтингу в I-ом квартале 8 из 10 программ принадлежат каналу Qazaqstan. Безоговорочный лидер проект "1001 түн" с выпуском от 7 февраля и максимальным рейтингом 1,92%. На второй позиции с отрывом на 0,18% следует уже упоминавшийся проект "Ару ана" (максимальный рейтинг 1,74%). 29 марта телезрителей заинтересовал выпуск "Ауылдастар" — его максимальный рейтинг 1,37%.

Фото: nma.kz

Топ-10 казахстанских социально-экономических программ

В Казахстанских социально-экономических программах лидерами I-го квартала, как и в ранних, более коротких периодах, по среднему рейтингу стали проекты 1-го канала Евразия "Грани" (2,04%) и "Koremiz" (1,89%) на казахском языке. Большой интерес вызвал у телезрителей проект канала Qazaqstan "Кешірім" на казахском языке, что позволило ему войти в ТОП 3 категории со средним и максимальным (при единичном выходе) рейтингом 1,68%.

Фото: nma.kz

По максимальному рейтингу в I-ом квартале сохранилась ситуация марта. А именно с большим отрывом от коллег по категории лидером снова стал выпуск "Koremiz" на казахском языке на 1-ом канале Евразия от 23 января с рейтингом 5,07%. На второй позиции программа "Грани" этого же канала, выпуск от 26 февраля, рейтинг 2,66%. Замыкает тройку лидеров программа "Дау-дамайсыз" на казахском языке от КТК, вышедшая 3 февраля (рейтинг 2,30%).

Фото: nma.kz

Топ-10 других казахстанских передач и программ*

Среди Других программ казахстанского производства, т.е.за исключением перечисленных здесь жанров, выделяются мультфильмы и мультсериалы на казахском языке канала Balapan — "Алпамыс" (средний рейтинг 1,28%), "Ержүрек сақшылар" (средний рейтинг 1,27%) и "Ағаш" (средний рейтинг 1,19%). Все они выходили единожды.

Фото: nma.kz

Самым смотрибельным по максимальному рейтингу стали мультсериалы канала Balapan — "Qobylandy" с серией 11 февраля (максимальный рейтинг 2,13%). Следом за ним эпизод мультсериала "Су астындағы оқиға" от 4 марта (максимальный рейтинг 2,09%). Замыкает тройку лидеров программа этого же канала "Аға болғым келеді!" с выпуском от 10 февраля и максимальным рейтингом 1,71%.

Фото: nma.kz

*за исключением перечисленных жанров программ

Топ-10 казахстанских сериалов

В топ-10 Казахстанских сериалов в I-ом квартале по среднему рейтингу безоговорочными лидерами стали сериалы на казахском языке с русскими титрами канала Qazaqstan: "Сезім толқыны", средний рейтинг одной серии которого составил 1,44%. Ближайший к нему соперник сериал "Жат бауыр" (1,31%). И на третьей строчке разместился сериал "Ақжауын-2" (средний рейтинг 1,28%). Вообще, 70% сериалов категории выходят именно на канале Qazaqstan.

Фото: nma.kz

Топ-10 казахстанских фильмов

Большая часть популярных Казахстанских фильмов выходила в I-ом квартала на каналах Qazaqstan и Хабар.

Лидером среди Казахстанских фильмов стала снятая в 2020 году картина "Где мое кольцо? Или операция гүлдер" на казахском языке, показанная на канале Qazaqstan 11 февраля со средним (и максимальным) рейтингом 1,78%. Ее ближайший соперник фильм "Айка", снятый в 2018 году и вышедший в эфир того же канала на казахском языке 14 января со средним рейтингом 1,41%. И замыкает тройку лидеров фильм НТК "Келін особого назначения" со средним рейтингом 1,33% (с повтором).

Фото: nma.kz

На первой строчке по максимальному рейтингу расположился фильм "Операция Алтын Адам", снятый в 2022 году и вышедший на 31 канале 22 марта на казахском языке с русскими титрами (максимальный рейтинг 1,97%).

На второй строчке фильм "Бизнес по-казахски в Корее", снятый в 2019 году, и показанный 4 января на канале Хабар с максимальным рейтингом 1,89%.

На третьей позиции фильм НТК "Келін особого назначения", также снятый в 2022 году, и показанный в эфире 20 марта (максимальный рейтинг 1,79%).

Фото: nma.kz

Лучший документальный казахстанский фильм

Лучший Казахстанский документальный проект I-го квартала по среднему рейтингу "Қаңтар в клубах дыма и тумана. Год спустя", показанный на 1-ом канале Евразия (1,31%).

Фото: nma.kz

А по максимальному рейтингу лучшим стал проект КТК "Қаңтар тағылымы" на казахском языке от 6 января с максимальным рейтингом 2,00%.

Фото: nma.kz

Топ-10 иностранных передач и программ

Рейтинг Иностранных передач и программ на казахстанском телевидении по итогам I-го квартала возглавляет капитал-шоу "Поле чудес" на 1-ом канале Евразия — средний рейтинг программы составил 3,78%. На втором месте находится мультфильм "Приключения Пильи", вышедший на НТК. Его средний рейтинг 1,99% (с повтором). Тройку лидеров замыкает также мультфильм, показанный 12 марта на НТК "Лови волну-2" со средним (и максимальным при однократном показе) рейтингом 1,97%.

Фото: nma.kz

По максимальному рейтингу ТОП 10 данной категории снова возглавило шоу "Поле чудес" на 1-ом канале Евразия – выпуск от 17 марта показал наивысший рейтинг 4,68%.

На второй позиции расположился мультфильмы НТК – "Приключения Пильи" от 2 января (максимальный рейтинг 2,89%). В тройку лидеров вошел проект "Юморина 2020", показанный на КТК 28 января с максимальным рейтингом 2,56%.

Фото: nma.kz

Топ-10 иностранных фильмов и сериалов

60% Иностранных фильмов и сериалов в ТОП 10 по среднему рейтингу были показаны в I-ом квартале на 1-ом канале Евразия. Самые популярные из них сериалы "Тростинка на ветру" (средний рейтинг 3,57%) и "Условный мент" (средний рейтинг 3,45%). Но это второе и третье место. А на первой строчке фильм, показанный на 31 канале, "Один дома 2.Потерявшийся в Нью-Йорке", показанный в новогодние праздники. Средний рейтинг показа составил 4,28%.

Фото: nma.kz

В данной категории и по максимальному рейтингу самым смотрибельным остался фильм 31 канала "Один дома 2.Потерявшийся в Нью-Йорке", показанный 1 января с максимальным рейтингом 5,23%. Также в тройке лидеров фильмы 1-го канала Евразия – "Невский. Охота на архитектора" 2 марта (рейтинг 4,38%) и "Условный мент" 18 января (рейтинг 4,08%).

Фото: nma.kz