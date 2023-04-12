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Законодательство РК

КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия Фото: пресс-служба КНБ РК
29 марта 2023 года КНБ совместно с МВД Казахстана с привлечением подразделений специального назначения двух ведомств пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах, сообщает Zakon.kz.

По данным КНБ, участники криминальной схемы специализировались на переделке охолощенного, травматического, сигнального и иного нелетального оружия в боевое для его последующего сбыта на "черном" рынке.

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия

Фото: пресс-служба КНБ РК

Спецоперация проведена одновременно в Астане и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия

Фото: пресс-служба КНБ РК

В результате задержаны 23 лица, подозреваемые в причастности к криминальной схеме. Изъято 32 автомата, 88 пистолетов, 37 ружей (всего 157 единиц оружия), девять гранат и 27 390 боеприпасов различного калибра.

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия

Фото: пресс-служба КНБ РК

Ликвидирована подпольная деятельность семи кустарных цехов со специальным оборудованием и комплектующими для изготовления оружия и боеприпасов.

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия

Фото: пресс-служба КНБ РК

Задержанию предшествовала длительная разработка, в процессе которой осуществлен оперативный закуп автомата "Калашникова", трех пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами и боеприпасов различного калибра.

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия

Фото: пресс-служба КНБ РК

Необходимо отметить, что в феврале 2023 года в Актюбинской области КНБ была ликвидирована кустарная мастерская по изготовлению оружия, организаторы которой были связаны с данной ОПГ.

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия

Фото: пресс-служба КНБ РК

Оперативным путем раскрыта вся цепочка криминальной схемы. Установлены способы сбыта оружия, в том числе посредством созданных так называемых торговых платформ в теневом сегменте Интернет Darkshop.

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия

Фото: пресс-служба КНБ РК

Членами группы соблюдались жесткие меры конспирации и безопасности, роли каждого были строго распределены (изготовители, продавцы, посредники).

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия

Фото: пресс-служба КНБ РК

Проводится досудебное расследование.

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия

Фото: пресс-служба КНБ РК

Продолжается работа по установлению других лиц, причастных к нелегальному сбыту и приобретению оружия.


29 марта 2023 года стало известно, что в Туркестанской области КНБ провел масштабную спецоперацию, в ходе которой ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ.

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