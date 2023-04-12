ПРАВМЕДИА: как организовать службу антикоррупционного комплаенса в организации
Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему: "Развитие антикоррупционного комплаенса в Казахстане".
Расскажем, что такое антикоррупционный комплаенс, какими нормативными правовыми актами регулируется, в каких организациях, для чего и как создавать антикоррупционную комплаенс-службу.
В программе:
- Законодательная основа. Развитие института антикоррупционного комплаенса в Казахстане.
- Функции и задачи антикоррупционных комплаенс-служб.
- Компетенции Антикоррупционной службы по координации антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигоссектора. Типовое положение и методические рекомендации.
- Мониторинг и оценка деятельности антикоррупционных комплаенс-служб. Методологическая и правовая поддержка.
- Подготовка кадров для антикоррупционного комплаенса, повышение квалификации комплаенс-офицеров.
Спикер: Мирас Қарғабай, руководитель Управления формирования антикоррупционной культуры Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции, майор антикоррупционной службы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ