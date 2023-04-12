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Законодательство РК

ПРАВМЕДИА: как организовать службу антикоррупционного комплаенса в организации

ПРАВМЕДИА: как организовать службу антикоррупционного комплаенса в организации Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему: "Развитие антикоррупционного комплаенса в Казахстане".

Расскажем, что такое антикоррупционный комплаенс, какими нормативными правовыми актами регулируется, в каких организациях, для чего и как создавать антикоррупционную комплаенс-службу.

В программе:

  1. Законодательная основа. Развитие института антикоррупционного комплаенса в Казахстане.
  2. Функции и задачи антикоррупционных комплаенс-служб.
  3. Компетенции Антикоррупционной службы по координации антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигоссектора. Типовое положение и методические рекомендации.
  4. Мониторинг и оценка деятельности антикоррупционных комплаенс-служб. Методологическая и правовая поддержка.
  5. Подготовка кадров для антикоррупционного комплаенса, повышение квалификации комплаенс-офицеров.

Спикер: Мирас Қарғабай, руководитель Управления формирования антикоррупционной культуры Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции, майор антикоррупционной службы.


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