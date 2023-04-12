В Казахстане предлагают запретить ЛГБТ-пропаганду

Депутат Мажилиса Ардак Назаров 12 апреля 2023 года на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК направил запрос на имя зампремьер-министра Алтая Кульгинова, сообщает Zakon.kz.

Ардак Назаров предложил запретить ЛГБТ-пропаганду в стране.

"Мы не должны сидеть сложа руки, а также срочно взяться за воспитание нашей молодежи. Дети, которые вчера были на площади под флагом ЛГБТ, не чужды нам. Это и наши дети. Они не знают еще, что такое хорошо и что такое плохо. Мы не можем относиться к этому спокойно, занимая позицию моя хата с краю. Эпидемия уже наступила, нам необходимо пресекать ее на корню, чтобы потом не кусать себе локти", – заявил он, говоря о параде феминисток, прошедшем 8 апреля в Астане.

В связи с этим мажилисмен попросил срочно принять следующие меры:

получить ответ от родителей детей, пришедших на митинг;

запретить показ и продвижение фильмов и сериалов, не соответствующих нашей национальной культуре на всех платформах, включая социальные сети;

разработать и внести на рассмотрение в Парламент законодательные нормы, защищающие от источников, пропагандирующих негативные течения;

преподавать в учебных заведениях Казахстана уроки по пропаганде национальных ценностей, традиций, культуры.

"В целом, в последнее время в информационном пространстве страны свободно пропагандируется такие вопросы, как однополые браки, гомосексуализм, смена пола. Все мы знаем, что это противоречит нашему понимаю. И мы все хорошо знаем, что за этим стоят международные организации Запада. И что еще хуже, гей-пропаганда сейчас очень активно пропагандируется в частных школах, в крупных городах Астана, Алматы, это можно увидеть и на страницах наших учеников в социальных сетях. Как говорят в народе, болезнь входит пудами, а выходит золотниками". Ардак Назаров

Депутат с сожалением отметил, что "наше общество заразилось этой болезнью и, вероятно, это именно из-за слабой идеологии".

"И пока положение не усугубилось, необходимо принять профилактические меры. Я уверен, что после оглашения данного депутатского запроса могут быть и противоречивые мнения в социальных сетях. Я бы им сказал, если завтра, например, ваш сын вместо невестки приведет в дом гея или ваша дочь приведет домой женщину, вы будете толерантны и благословите их? Это, конечно, большая трагедия. Кто будет это терпеть, если подобное случится в семье?" Ардак Назаров

Он считает, что идеология ЛГБТ направлена на разрушение многовековых традиций и национальных ценностей казахского народа.

"А у нации, потерявшей традиции духовности, нет будущего. Если гибнет нация, то рушится и государство". Ардак Назаров

Как подчеркнул мажилисмен, нужно регулировать сферу идеологии.

"Мы, занимаясь вопросами по регулированию экономики и политики, не должны забывать об идеологии, чтобы наше государство было прочным и народ жил в благополучии, и прежде всего, нам необходимо регулировать именно сферу идеологии". Ардак Назаров

Ранее депутаты Мажилиса Алтай Аманжол и Жанарбек Ашимжанов предложили запретить социальную сеть TikTok среди детей и подростков в Казахстане.