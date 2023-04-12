"АрселорМиттал Темиртау" улучшает экологические показатели

Строительство новых коксовых батарей №8, №9 – еще один крупный инвестиционный проект, который запустила компания "АрселорМиттал Темиртау". Стоимость проекта составляет более 350 миллионов долларов.

В реализации проекта задействованы крупнейшие казахстанские и зарубежные компании. На данный момент завершаются работы по проектированию. Строительство новых коксовых батарей с верхней загрузкой будет идти на территории бывшего пекококсового цеха, где сейчас ведутся работы по подготовке строительной площадки.

"Производственная мощность суммарно составит 1,5 млн тонн сухого валового кокса в год. Каждая батарея будет иметь 54 камеры коксования. Высота батареи – 7,6 метра, полезный объем – 55 м3, что позволит при выдаче кокса из одной камеры получать 31 тонну валового кокса". Игорь Ульяницкий, начальник отдела реализации проектов коксохимического производства АО "АрселорМиттал Темиртау"

Для сравнения: мощность каждой из старых коксовых батарей в разы меньше и составляет 450 тысяч тонн кокса в год.

В реализации проекта будут использованы современные технологии, и в первую очередь это касается газоочистного оборудования, которое планируется установить на всех коксовых машинах.

Фото: Игоря Узаревича

"Кроме этого батареи будут работать на комбинированной системе обогрева, то есть как на коксодоменной смеси, так и на коксовом газе, что повысит надежность и эффективность обогрева". Игорь Ульяницкий

При строительстве коксовых батарей важным моментом является огромный массив кладки, для которого понадобится более 20 тысяч тонн огнеупоров в каждый блок коксовых батарей. Не менее важно возведение металлоконструкций и установка оборудования. Процесс сушки и разогрева батарей чрезвычайно важен и займет несколько месяцев.

Новые батареи обладают высоким уровнем безопасности при эксплуатации, а также обеспечат полный контроль над выбросами, что благоприятно скажется на улучшении экологической обстановки в городе.

После завершения строительства коксовых батарей №8 и №9 и их ввода в эксплуатацию старые коксовые батареи будут постепенно выведены из работы, это начнется с 2027 года.