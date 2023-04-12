Какую компенсацию получат студенты за проезд в поездах и междугородних автобусах во время каникул
Компенсация выплачивается студентам, передвигающимся на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте, такси не оплачивается.
Компенсация на проезд выплачивается следующим категориям обучающихся по государственному образовательному заказу:
- студентам организаций высшего и послевузовского образования, магистрантам два раза в год, в период зимних и летних каникул в размере 4-х МРП(13 800 тенге);
- слушателям подготовительных отделений организаций высшего и послевузовского образования - один раз в год в размере 4-х МРП;
- выпускникам организаций высшего и послевузовского образования - один раз в год в размере 4-х МРП.
Компенсация на проезд обучающимся производится организацией по выплате компенсации ежегодно, в феврале и июне месяце, путем перечисления средств на карт-счета обучающихся или наличными платежами.
Компенсация на проезд выплачивается за счет средств республиканского бюджета.
Приказ вводится в действие с 11 апреля 2023 года.
Ранее компенсация обучающимся и выпускникам дневной формы обучения в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования выплачивалась в размере 2-х МРП. Указанные учебные заведения переданы в ведение Министерства просвещения.