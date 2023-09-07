Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мониторить фактическое проживание студентов в общежитиях будут в Казахстане

Мониторить фактическое проживание студентов в общежитиях будут в Казахстане Фото: freepik
Министерство науки и высшего образования приказом от 25 августа 2023 года внесло изменения в Правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего и (или) послевузовского образования местами в общежитиях, сообщает Zakon.kz.

В правила внесено дополнение, согласно которому:

Мониторинг фактически занятых студентами, магистрантами и докторантами организаций высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО) мест в общежитии осуществляет оператор путем получения сведений из:

  • информационной системы "Национальная образовательная база данных", в части подтверждения отнесения, проживающих в общежитии к категории студентов, и (или) магистрантов, и (или) докторантов ОВПО;
  • Государственной базы данных "Физические лица", в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах, магистрантах и докторантах ОВПО, в том числе об их регистрации по месту жительства;
  • информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов, магистрантов и докторантов ОВПО. В случае отсутствия таких сведений в информационной системе "StudDom", оператором осуществляется выборочный обзвон проживающих в общежитии студентов, магистрантов и докторантов ОВПО.

Приказ вводится в действие 17 сентября 2023 года.

Рассказываем, кто является в данном случае оператором и будет отслеживать реальное предоставление мест в общежитиях студентам. Согласно закону "Об образовании", оператор уполномоченного органа в области образования – юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, определяемое Министерством науки и высшего образования, осуществляющее (помимо прочих функций) размещение госзаказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях.

МНВО определило оператором АО "Финансовый центр".

Материал по теме

Гостиничные условия вместо общежития: как в Алматы расселяли студентов

Материал по теме

Постройте студенческое общежитие и получите от государства миллионы в год

Читайте также

Предусмотрена ли ответственность за задержку выплаты отпускных

На каких условиях и кому будут предоставлять кредиты в сфере АПК

В Казахстане изменились правила продажи товарного и сжиженного газа

Элина Черногрицкая
Министерство науки и высшего образования РК Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
отопление
Когда в Астане дадут отопление, рассказали в акимате
На качество строящегося жилья пожаловались астанчане
Кривой потолок и окна без монтажной пены: жители Астаны пожаловались на качество строительства
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления