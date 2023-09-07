Мониторить фактическое проживание студентов в общежитиях будут в Казахстане

Фото: freepik

Министерство науки и высшего образования приказом от 25 августа 2023 года внесло изменения в Правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего и (или) послевузовского образования местами в общежитиях, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: