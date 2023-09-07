Мониторить фактическое проживание студентов в общежитиях будут в Казахстане
В правила внесено дополнение, согласно которому:
Мониторинг фактически занятых студентами, магистрантами и докторантами организаций высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО) мест в общежитии осуществляет оператор путем получения сведений из:
- информационной системы "Национальная образовательная база данных", в части подтверждения отнесения, проживающих в общежитии к категории студентов, и (или) магистрантов, и (или) докторантов ОВПО;
- Государственной базы данных "Физические лица", в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах, магистрантах и докторантах ОВПО, в том числе об их регистрации по месту жительства;
- информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов, магистрантов и докторантов ОВПО. В случае отсутствия таких сведений в информационной системе "StudDom", оператором осуществляется выборочный обзвон проживающих в общежитии студентов, магистрантов и докторантов ОВПО.
Приказ вводится в действие 17 сентября 2023 года.
Рассказываем, кто является в данном случае оператором и будет отслеживать реальное предоставление мест в общежитиях студентам. Согласно закону "Об образовании", оператор уполномоченного органа в области образования – юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, определяемое Министерством науки и высшего образования, осуществляющее (помимо прочих функций) размещение госзаказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях.
МНВО определило оператором АО "Финансовый центр".