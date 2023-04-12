Депутат Куспеков: Цены на продукты продолжат расти в Казахстане от бездействия ответственных лиц

Многие эксперты и специалисты на местах прогнозируют будущий провал уборочной кампании 2023 года.

Как сохранить и увеличить объемы собранного урожая, а также сократить расходы и потери – изложено в запросе депутата Мажилиса Олжаса Куспекова, направленном на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Как обращает внимание депутат, одной из главных проблем ушедшего года для казахстанцев стало подорожание продуктовых товаров.

"Только по официальной статистике оно составило 25,3%. Но все мы знаем, что на самом деле повышение цен произошло в 1,5, а то и в два раза. И мы видим, что они все еще продолжают расти", – сказал Куспеков.

Он отметил, что прямое влияние на ценообразование готовых продуктов оказывает возможность наших фермеров обеспечить производство достаточного объема продовольствия. Однако объемы собранного урожая, а также сокращение расходов и потерь зависят от оснащенности хозяйств новой современной техникой.

"Далеко не все фермеры могут позволить себе приобрести новую сельскохозяйственную технику. Поэтому на полях эксплуатируется старая и изношенная техника, 80% старше 10 лет, что прямо отражается на объеме посева и полученном урожае", – подчеркнул депутат.

Согласно приведенным данным, текущая процентная ставка лизинга техники (24,25%) с авансом в 20%, что является неподъемным для фермеров, которые требуют снижения ставки минимум до 6.

"Считаем необходимым поручить всем компетентным уполномоченным органам и организациям, которые являются разработчиками льготных программ, оперативно запустить программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники. В противном случае текущая посевная кампания окажется под срывом, а ее последствия повлияют на удорожание продуктов питания и отразятся на каждом казахстанце", – резюмировал Куспеков.