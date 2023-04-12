Напряжение без напряженности: какие тарифы на энергию можно считать обоснованными

Тариф на тепло вырастет на 25 процентов, на электричество – на 15 процентов, но ежегодно. Страна запомнила эти цифры, озвученные в Парламенте на презентации проекта закона "О теплоэнергетике". О том, какие тарифы действительно нужны, Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов.

Прогноз – или предупреждение – относительно роста тарифов озвучил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, представляя проект закона "О теплоэнергетике" в Мажилисе Парламента РК. Почему тарифы должны вырасти? Если коротко: коммунальное хозяйство Казахстана обветшало, и деньги на его восстановление государство собирается взять из карманов пользователей коммунальных услуг. Точнее, сначала – из средств инвесторов, которые приватизируют коммунальные объекты, а уже те вернут свои затраты, увеличив тарифы.

Звучит логично, но насколько реальна эта схема? Напомним, первоначальный проект закона "О теплоэнергетике" уже включал ее, но против большого роста тарифов выступили антимонопольщики. И разработчик – Минэнерго – предложил компромисс. В чем он будет состоять на практике, рассказал депутат Мажилиса, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию, руководитель рабочей группы по законопроекту "О теплоэнергетике" Дюсенбай Турганов.

Тарифы должны быть обоснованы не только экономически, но и социально. И при повышении тарифов должна быть предусмотрена монетарная компенсация тем категориям населения, которые нуждаются в государственной поддержке.

"Иными словами, субсидировать не предприятия, станции или теплопроизводящие организации, а непосредственно конкретные категории населения. Но вместе с тем добавлю, что сегодня те же ТЭЦ страдают от низких тарифов, от инвестиционной непривлекательности. Чтобы решить эти проблемы, необходимо создавать привлекательные условия для инвесторов, а также привлекать средства не только за счет займов. А, например, увеличив тарифную составляющую путем включения в тарифную смету амортизационных отчислений с оборудования, со станций и т.п.", – говорит Дюсенбай Турганов.

При этом странно, что за электроэнергию тарифы утверждает Минэнерго, а за тепло – Министерство национальной экономики РК. Ведь в том же МНЭ нет узких специалистов, которые бы разбирались в данном вопросе. Во-вторых, делить электроэнергию и тепло, которые фактически вырабатываются в одном котле – как в прямом, так и в переносном смысле, явный нонсенс.

К слову, сам мажилисмен знает энергетическую отрасль, можно сказать, от и до, поскольку по окончании Алматинского энергетического института, начав с должности электромонтера, прошел все секторы электроэнергетики до самых высоких постов, что позволяет ему сегодня профессионально понимать и ориентироваться в проблемах отрасли.

Кроме того, в бытность вице-президентом ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" КЕГОК совместно с Минэнерго в 2004 году участвовал в разработке первого закона "Об электроэнергетике".

А в 2019 году организовал с группой энергетических компаний разработку Аналитического отчета по текущему состоянию и перспективе развития энергетической отрасли РК, в котором были не только указаны проблемы энергетической отрасли в целом по Казахстану, но и предлагались пути их решения. Особое внимание уделялось тарифообразованию, состоянию тепловых сетей, замене и принятию новых нормативных актов, в том числе, законопроекта "О теплоэнергетике", который, однако, пролежал в правительстве РК два года. И вновь о нем заговорили, но уже в Мажилисе, лишь в конце 2022 года, когда произошли громкие коммунальные аварии сразу в нескольких городах.

На заседаниях рабочей группы при этом будет рассматриваться не только непосредственно законопроект постатейно, но и сопутствующие вопросы, такие как аналитический обзор текущего состояния и возможные перспективы развития с выявлением проблем отрасли. А также разработка предложений обеспечения надежного теплоснабжения и даже вопросы ВИЭ (возобновляемые источники энергии).

"В качестве примера назову такую проблему, как отсутствие в Казахстане государственного ведомства, ответственного в комплексе за состояние технической политики и развитие систем теплоснабжения. Конечно, есть разрозненные – что-то находится в МИИР РК, что-то относится к Минэнерго, тогда как регуляторные функции и вовсе расположены в МНЭ РК. И поэтому давно необходимо создать мастер-план. Ведь города развиваются, происходит разработка и корректировка их генеральных планов, к которым сразу необходимо привязывать схему теплоснабжения того или иного мегаполиса". Дюсенбай Турганов

Ранее и сейчас, пока законопроект обсуждается в Мажилисе, теплоэнергетический сектор регулируется действующим законом "Об электроэнергетике", нормы которого не обеспечивают всей многогранной специфики, экономических отношений, инновационной и инвестиционной политики государственно-налогового режима мониторинга теплового хозяйства.

В Казахстане холодно без ТЭЦ

В каком-то смысле нынешний законопроект "О теплоэнергетике" поглотил другой, более узкий – проект закона "О теплоснабжении".



"Хотя мы просили ускорить разработку и утверждение закона РК "О теплоснабжении" для формирования единой технической политики, урегулирования отношений, связанных с централизованным теплоснабжением. А также с определением места и роли станций с комбинированным режимом работы". Дюсенбай Турганов

Добавляя, что в связи с разработкой закона "О теплоснабжении" требовали доработки такие существующие нормативно-правовые акты, как методика расчета тарифов предельных уровней на регулируемые услуги, правила перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха и возврата средств потребителям по результатам перерасчета.

В обязательном порядке необходимо было разрабатывать и схемы теплоснабжения городов и населенных пунктов РК с населением свыше 100 тысяч человек, которые определяли бы необходимость и очередность развития систем теплоснабжения, теплоисточников, тепловых сетей в зависимости от конкретных условий на ближайший период и перспективу от 10 до 15 лет. Но ничего из этого сделано не было. Более того, все перечисленные предложения на тот момент даже не были приняты во внимание. И тому, что пытаются о них вспомнить только сейчас, причина одна: осенне-зимние проблемы конца прошлого года в Экибастузе и Риддере. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Как ранее сообщал Zakon.kz, 5 апреля 2023 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев представил в Мажилисе Парламента РК проект закона "О теплоэнергетике" с сопутствующими поправками. Вопрос надежного и бесперебойного функционирования теплоэнергетической отрасли имеет исключительную социально-политическую важность для Казахстана с его резко континентальным климатом и – особенно – суровой зимой.