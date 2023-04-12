Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане установят плату за пропуск грузового автотранспорта через госграницу

В Казахстане установят плату за пропуск грузовых авто через госграницу Фото: gov.kz
Комитет госдоходов подготовил приказ "Об определении размеров плат за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди", сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается установить плату в размере 3 МРП (10 350 тенге) за пропуск через Государственную границу РК грузовых автомобилей, в том числе с прицепами, и седельных тягачей.

При этом для расчета платы будет применяться месячный расчетный показатель, устанавливаемый Законом РК "О республиканском бюджете" на соответствующий год.

Планируется, что приказ будет введен в действие с 1 января 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 апреля.

Читайте также

Мухтар Тайжан арестован на 15 суток

По каким критериям в Казахстане будут определять жестокое обращение

Напряжение без напряженности: какие тарифы на энергию можно считать обоснованными

Лариса Черненко
Открытые НПА Комитет государственных доходов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления