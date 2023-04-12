В Казахстане установят плату за пропуск грузового автотранспорта через госграницу

Комитет госдоходов подготовил приказ "Об определении размеров плат за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди", сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается установить плату в размере 3 МРП (10 350 тенге) за пропуск через Государственную границу РК грузовых автомобилей, в том числе с прицепами, и седельных тягачей.

При этом для расчета платы будет применяться месячный расчетный показатель, устанавливаемый Законом РК "О республиканском бюджете" на соответствующий год.

Планируется, что приказ будет введен в действие с 1 января 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 апреля.