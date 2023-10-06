Плату за проезд грузового транспорта через госграницу планируют изменить
Согласно представленному проекту, за проезд грузовых автомобилей, в том числе с прицепами, седельными тягачами, согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди, как и ранее, будут взимать 1 МРП (на 1 января 2023 года – 3450 тенге).
За проезд указанных транспортных средств во внеочередном (ускоренном) порядке будут взимать 100 МРП (на 1 января 2023 года – 345 000 тенге).
При этом по предложению НПП "Атамекен" исключат градацию стоимости проезда по срокам переноса дат, поскольку внеочередной (ускоренный) порядок пропуска предполагает готовность автотранспортного средства к проезду через государственную границу.
Сейчас в приказе, который будет введен в действие с 1 января 2024 года, установлена следующая дифференциация оплаты в зависимости от срока проезда через границу:
при проезде через границу в ускоренном порядке в течение 5 дней со дня оплаты стоимость составляет 50 МРП, а в случае проезда в течение 30 дней со дня оплаты – 100 МРП.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 октября 2023 года.