Мухтар Тайжан арестован на 15 суток

Бывшего кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК Мухтара Тайжана арестовали. Об этом корреспонденту Zakon.kz 12 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда.

Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы Мухтар Тайжан признан виновным по ст. 488 ч. 6 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний") КоАП РК.



"Привлечен к административной ответственности в виде административного ареста сроком на 15 суток". Пресс-служба Алматинского горсуда

Как отмечается, постановление не вступило в законную силу.

В воскресенье, 9 апреля 2023 года, в Алматы прошел митинг против выборов. 12 апреля была запланирована пресс-конференция, где Мухтар Тайжан должен был выступить с заявлением по задержанию нефтяников Жаңаөзена в Астане.