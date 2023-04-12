"Реал Мадрид" – "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета

Лига чемпионов для обоих клубов является приоритетным турниром, поскольку во внутреннем первенстве дела у "Реала" и "Челси" складываются не лучшим образом.

Для Карло Анчелотти этот сезон может стать последним, если желаемый трофей не будет завоеван. А для "временщика" Фрэнка Лэмпарда победа в Лиге чемпионов может стать блестящей возможностью для продления контракта.



Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.

"Реал Мадрид"

Действующий обладатель трофея совсем недавно получил громкую оплеуху в чемпионате, уступив в родных стенах "Вильярреалу". Это должно послужить катализатором для нужного настроя против "Челси". Карло Анчелотти спокоен, поскольку обладает одним из лучших составов в мире. Правда, против лондонцев вновь может не сыграть частенько получающий травмы Давид Алаба: в субботу его заменили сразу после первого тайма, сообщается о проблемах с мышцами бедра. Но и без Алабы "Реал" представляет грозную силу и по праву считается одним из основных фаворитов Лиги чемпионов.

"Челси"

"Аристократы" пока не выглядят претендентами на титул. Ни по результатам, ни по игре. Руководство клуба уже даже уволило Грэмма Поттера – тот не оказался волшебником, и пригласило на его место легенду клуба Фрэнка Лэмпарда. Но пока этот шаг не стал панацеей от всех бед.

Тем не менее Лига чемпионов, в отличие от Поттера, волшебный турнир. Тут каждый может добиться успеха в отдельно взятом матче. Поэтому списывать со счетов "Челси" раньше времени не стоит. Тем более что постепенно лазарет команды пустеет, а это значит, что у Лэмпарда есть боеспособная обойма игроков.

История личных встреч

Из памяти болельщиков вряд ли улетучилось совсем свежее воспоминание о зубодробительном противостоянии этих команд в прошлом году. Тогда "Реал" одержал победу на выезде со счетом 1:3, однако в ответной встрече уже гости вели с преимуществом в три мяча. Лишь гол Родриго перевел дело в овертайм, а там уже свое веское слово сказал Карим Бензема и обеспечил своему клубу выход в полуфинал.

В целом, за последние 10 лет эти команды встречались между собой четырежды. Две победы за "Реалом", одна – за "Челси", и еще один раз была зафиксирована ничья. Но голы были всегда.

Прогноз на матч

Не буду оригинальничать и поставлю на победу Мадрида. Мои партнеры из Parimatch оценивают успех "Реала" коэффициентом 1.74. По мне, это верняк.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Реал Мадрид" – 1.71, Ничья – 3.80, "Челси" – 5.30