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В Таразе завершили отопительный сезон

В Таразе завершился отопительный сезон Фото: pixabay
Согласно распоряжения акима города Тараза от 11 апреля 2023 года, 12 апреля в 00:00 часов отопительный сезон 2022-2023 года в городе завершен, подача горячего водоснабжения продолжается, сообщает Zakon.kz.
"На сегодняшний день ведутся работы по отключению отопления и переключению системы на подачу ГВС. В связи с этим в течение 2-3-х дней возможны перебои в подаче горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

Также в социальных сетях ГКП "Таразтрансэнерго" разместило объявление с перечнем домов, отключенных от ГВС в связи с аварийным порывом на теплотрассе.

Как сообщается, в связи с аварийным повреждением на ответвлениях внутриквартальных тепловых сетей на период ремонтно-восстановительных работ, 12 апреля с 14 часов отключены от централизованного горячего водоснабжения многоквартирные жилые дома по нижеследующим адресам:

  • ул. Толе би – 91,93,95, 116.
  • ул. Рысбек батыра 1,2,2А,3,4,4А,7А, 9,9А, 6, 6А, 8А.
  • ул. 2 пер. Рахимова 1,6.
  • ул. Рахимова 59,61.
  • ул. Аппасова 30.
  • 9 микрорайон "Мыңбулақ" № 29,30,30А,31,36,37,44,45,46,47,51,52,52А,56,57, 58, 60, 65, 66, 67, 17,19.

Тепловики сообщили, что предпринимают необходимые меры для подключения в кратчайшие сроки к централизованному горячему водоснабжению вышеперечисленные дома.

Для справок работает Диспетчерская служба (круглосуточная) тел. 343728

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