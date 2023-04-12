В Таразе завершили отопительный сезон

Согласно распоряжения акима города Тараза от 11 апреля 2023 года, 12 апреля в 00:00 часов отопительный сезон 2022-2023 года в городе завершен, подача горячего водоснабжения продолжается, сообщает Zakon.kz.

"На сегодняшний день ведутся работы по отключению отопления и переключению системы на подачу ГВС. В связи с этим в течение 2-3-х дней возможны перебои в подаче горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

Также в социальных сетях ГКП "Таразтрансэнерго" разместило объявление с перечнем домов, отключенных от ГВС в связи с аварийным порывом на теплотрассе.

Как сообщается, в связи с аварийным повреждением на ответвлениях внутриквартальных тепловых сетей на период ремонтно-восстановительных работ, 12 апреля с 14 часов отключены от централизованного горячего водоснабжения многоквартирные жилые дома по нижеследующим адресам:



ул. Толе би – 91,93,95, 116.

ул. Рысбек батыра 1,2,2А,3,4,4А,7А, 9,9А, 6, 6А, 8А.

ул. 2 пер. Рахимова 1,6.

ул. Рахимова 59,61.

ул. Аппасова 30.

9 микрорайон "Мыңбулақ" № 29,30,30А,31,36,37,44,45,46,47,51,52,52А,56,57, 58, 60, 65, 66, 67, 17,19.

Тепловики сообщили, что предпринимают необходимые меры для подключения в кратчайшие сроки к централизованному горячему водоснабжению вышеперечисленные дома.

Для справок работает Диспетчерская служба (круглосуточная) тел. 343728

