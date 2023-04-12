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"Глубоким разочарованием" назвал Даниал Ахметов бездействие нынешних инвесторов Риддер ТЭЦ

Глубоким разочарованием назвал бездействие Фото: пресс-центр ВКО
В рамках брифинга аким ВКО Даниал Ахметов рассказал, что кредиторская задолженность предприятия на сегодняшний день составляет 3,3 миллиарда тенге, владельцы теплоисточника не платят за уголь, мазут и электроэнергию, не выплачивают заработную плату, сообщает Zakon.kz.

Станция находится под полным руководством областного и городского акиматов, именно благодаря действиям МИО, выплатили зарплату за февраль, и тепло продолжает поставляться в дома риддерцев.


"Передача в коммунальную собственность - это длительный процесс. Мы полностью взяли управление на себя, подготовлены судебные иски, если инвестор не выйдет из "анабиоза", мы будем принимать другие, более эффективные меры", - сказал Даниал Ахметов.

Отметим, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение разработать закон о национализации, но это также достаточно длительная процедура. Купля-продажа же невозможна в связи с драконовскими условиями, предлагаемыми нынешними владельцами Риддер ТЭЦ. Однако Даниал Ахметов подчеркнул, что будут привлечены все необходимые ресурсы, чтобы привести станцию в нормальное состояние к середине сентября текущего года.

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Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область Риддер
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