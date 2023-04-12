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Ситуация в Украине: контрнаступление откладывается, НАТО отрицает, что войска альянса участвуют в конфликте

Ситуация в Украине 12 апреля Фото: president.gov.ua
Минск призывает объявить перемирие и начать переговоры, власти Нидерландов планируют полностью прекратить импорт российского газа, сообщает Zakon.kz.
  • Российский Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках для военнообязанных в РФ, по которому каждому, кто откажется нести службу, запретят выезд из страны.
  • Путин в курсе содержания закона об электронных повестках, рассмотрит документ, как только он поступит ему на подпись, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Также Совет Федерации утвердил на пленарном заседании итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биологических лабораторий США на территории Украины.
  • Российская часть зерновой сделки не работает, перспективы ее продления негативные, также заявил Песков.
  • Владимир Зеленский на сайте Верховной рады зарегистрировал законопроект о выходе Украины из соглашения с Беларусью о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.
  • Минск призывает объявить перемирие в Украине и начать переговоры – МИД Беларуси.
  • Минфин США включил более 30 физических и около 90 юридических лиц в санкционный список по России, пишет ТАСС.
  • Великобритания также ввела новые санкции в отношении России. В частности, под них попали холдинг USM, компании Curzon Square, Hanley, Meritservus, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
  • Глава МИД Сербии Ивица Дачич опроверг сообщения о поставках оружия Украине.
  • Министры обороны Украины и Испании на совместной пресс-конференции в Мадриде назвали ложными заявления о том, что в Украине находятся подразделения НАТО.
  • Военнослужащие ФРГ не задействованы в конфликте в Украине, заявил представитель Минобороны Германии Арне Коллац.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников также отрицает данные в "слитых" документах Пентагона о нахождении личного состава НАТО на территории страны.
  • В тот же день официальный представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что в Украине присутствует небольшое число спецназовцев США, но добавил, что они совместно с военным атташе работают над учетом того, что поставляется в Украину и из нее, передает телеканал Fox News.
  • Франция заблокировала решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов для ВСУ, сообщает польское агентство PAP.
  • Власти Нидерландов планируют полностью прекратить импорт российского газа – Bloomberg.
  • Командование ВС Украины отложило контрнаступление из-за недостаточно хорошей погоды. Другими факторами, помешавшими Киеву перейти к активным боевым действиям, стали острый дефицит боеприпасов и медленная поставка оружия странами Запада, пишет газета Washington Post.
  • Попавшие в сеть секретные материалы Пентагона содержат четыре варианта развития конфликта в Украине при непредвиденных обстоятельствах, пишет газета New York Times. По сообщению газеты, одним из таких сценариев является нанесение украинскими войсками "удара по Кремлю".
  • Украина попросила Индию предоставить дополнительные медикаменты и медицинское оборудование, сообщил МИД Индии.

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Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Беларусь Нидерланды США
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