Как будут устанавливаться предельные цены на оптовую реализацию для АЗС нефтепродуктов: новые правила

Министерство энергетики утвердило "Правила определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов через АЗС, а также на оптовую реализацию для АЗС нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен", сообщает Zakon.kz.

В новую редакцию Правил внесены дополнения, которыми установлен порядок определения предельной цены на оптовую реализацию для АЗС нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

Предельные оптовые цены рассчитываются по следующей формуле: P опт = Pрозн*Kпер – S, где: Pопт – предельная оптовая цена за 1 (одну) тонну нефтепродукта на полугодие на базисе поставки нефтеперерабатывающего завода, Pрозн – предельная розничная цена за 1 (один) литр нефтепродукта на полугодие, рассчитанная в порядке, установленном пунктом 3 настоящих Правил; Kпер – коэффициент перевода единиц измерения из литров в тонны, равный 1190 для дизельного топлива и 1325 для бензинов. S – средняя сумма расходов на 1 тонну нефтепродуктов, связанных с транспортировкой нефтепродуктов от нефтеперерабатывающих заводов до стационарных автозаправочных станций, а также с реализацией таких нефтепродуктов на стационарных автозаправочных станциях, равная 19% от Pопт для дизельного топлива и 21% от Pопт для бензина.

Также в документе говорится, что проекты приказов об установлении предельных розничных и оптовых цен на нефтепродукты разрабатываются уполномоченным органом в области нефтепродуктов (Министерством энергетики РК) и направляются на согласование антимонопольному органу.

Антимонопольный орган в течение трех рабочих дней согласовывает предельные цены на нефтепродукты, либо при наличии замечаний направляет на доработку с указанием обоснованных замечаний к проекту приказа, требующих доработки.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности» в случае возникновения угрозы экономической безопасности РК предельные цены устанавливаются уполномоченным органом без применения данных Правил.

Новые правила утверждены Приказом министра энергетики РК от 12 апреля 2023 года № 138.

Напомним, вчера Министерство энергетики РК установило предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов в следующем размере:

1) бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;



2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 –214 584 тенге за тонну;

3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 284 350 тенге за тонну.