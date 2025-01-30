Предельные цены при оптовой продаже товарного газа будут устанавливать по-новому

Министр энергетики приказом от 28 января 2025 года внес изменения в Правила установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками установлено, что проекты нормативных правовых актов, предусматривающие утверждение предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК для области, города республиканского значения, столицы, в том числе для промышленных потребителей-инвесторов, потребителей, включенных в перечень электростанций, также предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга, разрабатываются исходя из суммы:

совокупности средневзвешенных значений:

цен товарного газа, планируемого к приобретению национальным оператором у недропользователей в целях поставки в область, город республиканского значения, столицу в планируемом периоде;



цен товарного газа, планируемого к приобретению в рамках сделок по встречным поставкам среднеазиатского и (или) российского газа на казахстанский товарный газ на планируемый период;



цен товарного газа, планируемого к приобретению на границе РК, в рамках сделок по импортным поставкам на планируемый период;

средневзвешенных расходов по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и хранению товарного газа в подземных хранилищах газа, определяемых на основании тарифов, утвержденных уполномоченным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий;

расходов по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам в соответствии с тарифами, рекомендованными протоколом заседания Энергетического совета при Президенте РК, в рамках реализации ратифицированных Казахстаном международных договоров; (новая норма)

норм рентабельности на планируемый период отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы;

норм рентабельности на планируемый период для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для использования в качестве топлива или сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции, и включенных в перечень инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции, а также потребителей, включенных в перечень электростанций, в размере 7% от совокупности средневзвешенных значений;

норм рентабельности на планируемый период для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям, в размере 0% от совокупности средневзвешенных значений.

При этом сами формулы расчета предельной цены оптовой реализации товарного газа остались без изменения.

Также в документе говорится, что проект нормативного правового акта, предусматривающий утверждение предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, не может предусматривать увеличение уровня предельных цен оптовой реализации товарного газа по сравнению с текущим уровнем более чем на 33% (ранее было 20%) в среднеарифметическом значении на всей территории РК в течение одного календарного года.

Однако данное правило не распространяется на предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК для промышленных потребителей-инвесторов, потребителей, включенных в перечень электростанций, также предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга.

Предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки вне товарных бирж, устанавливается каждые 6 календарных месяцев (период), корректируется не более 1 раза за период и действует на всей территории РК для осуществляющих оптовую реализацию в рамках плана поставки вне товарных бирж:

производителей сжиженного нефтяного газа;

собственников сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья.

Проект нормативного правового акта, предусматривающий утверждение предельной оптовой цены на планируемый период, а равно корректировку предельной оптовой цены в течение периода, не может предусматривать повышение уровня предельной оптовой цены по сравнению с текущим уровнем более чем на 15% (ранее было 12%).

Приказ вводится в действие с 31 января 2025 года.

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